Download do Microsoft Office 2007 para PC com Windows (versão completa 32/64 bits)

O Microsoft Office 2007 se tornou uma das versões mais populares do pacote Office da Microsoft já lançadas. Ele veio com software Office, incluindo Word, Excel, Access, PowerPoint, etc. Incluía muitos recursos avançados em relação ao Office 2003, especialmente o avanço na GUI.

Embora a Microsoft tenha encerrado o suporte para o Office 2007 há muito tempo, muitas pessoas ainda preferem usá-lo. Embora a maioria dos computadores modernos venha com o Office 365, o Office 2007 é uma ótima opção para computadores antigos que não oferecem suporte à versão mais recente do Office.

Mas onde encontro o Microsoft Office 2007 agora que a Microsoft encerrou seu suporte, especialmente quando versões mais recentes como o Office 2013 e o Microsoft Office 2019 estão disponíveis? Microsoft não vende Escritório 2007 por mais tempo, mas isso não significa que esteja inacessível. Neste artigo, forneceremos o link para download do Microsoft Office 2007 e o guiaremos pelas etapas para instalá-lo em seu PC.

Recursos do Office 2007

O Office 2007 oferece uma ampla gama de recursos que são de grande ajuda para seus usuários. Devido aos seus recursos, o Office 2007 se tornou um sucesso instantâneo quando foi lançado. Alguns dos recursos proeminentes do Office 2007 são mencionados abaixo:

Categoria Características principais Em geral – Interface da faixa de opções: menus e barras de ferramentas tradicionais substituídos.

– Botão Office: Novo ponto de acesso para operações de arquivos.

– Formato de arquivo Open XML: formato de arquivo mais compacto e robusto. Palavra – Citações e bibliografias automatizadas.

– Modo de leitura em tela inteira.

– Ferramentas de blog integradas. Panorama – Leitor RSS integrado.

– Pesquisa aprimorada com indexação.

– Múltiplas visualizações de calendário. Excel – Recursos avançados de gráficos.

– Importação de dados de diversas fontes. Power Point – Renderização aprimorada de texto e gráficos 3D.

– Suporte de mesa aprimorado. Acesso – Suporte para diversos tipos de dados.

– Atualizações de tabela sincronizadas.

O Office 2007 possui um formato de arquivo atualizado chamado Office Open XML. Os arquivos salvos terão x após a extensão do arquivo, como .docx para documentos do Word, .pptx para apresentações em PowerPoint e .xlsx para Excel.

👉 Barra de ferramentas com guias

A barra de ferramentas com guias refere-se à interface da faixa de opções. Eles são feitos para que você veja um conjunto específico de itens de uma maneira. A barra de ferramentas possui várias guias, como página inicial, edição, inserção e muito mais, permitindo que você faça alterações rapidamente nos documentos.

👉 Botão Escritório

A Microsoft substituiu o menu Arquivo pelo botão Office no canto superior esquerdo. Com esta opção você pode abrir um arquivo antigo, criar um novo arquivo, salvar o arquivo ou até mesmo imprimir o arquivo. Também mostra uma lista de documentos usados ​​​​recentemente, facilitando muito o nosso uso. Com isso, você pode até personalizar a barra de ferramentas de acordo com suas necessidades.

👉 Diagramas SmartArt

A opção SmartArt contém vários diagramas, gráficos e textos personalizáveis ​​na guia Inserir. Ele mostra modelos que você pode adicionar aos documentos criados com os softwares Office 2007.

👉 Opções de revisão e verificação gramatical

O Office 2007 oferece recursos que incluem verificação ortográfica, gramatical e até verificação contextual. Isso o torna mais eficiente e preciso para os usuários. Isso também ajuda a aumentar a legibilidade e facilita a compreensão dos usuários.

👉 Barra de atalhos

Barra Curta também se refere à Barra de Ferramentas de Acesso Rápido. Está presente no canto superior esquerdo. Isso lhe dá acesso rápido a comandos como salvar, pesquisar, etc. Você pode até personalizá-lo conforme sua escolha.

Requisitos do sistema para baixar o Office 2007 💻

Antes de baixar o Microsoft Office 2007, seu sistema deve atender aos seguintes requisitos de sistema para instalá-lo-

BATER- 256 MB ou mais

Sistema operacional- Windows Server 2003 com SP1, Windows XP com Service Pack2 ou posterior

Processador- Processador com frequência de pelo menos 500Mhz

Armazenar- 2 GB ou mais

Baixe o Microsoft Office 2007: Guia de instalação passo a passo ✅

Se o seu sistema atender aos requisitos mencionados acima, você poderá baixar e instalar o Microsoft Office 2007 em seu sistema. Temos o Microsoft Office 2007 em nosso sistema, por isso anexamos o link do Google Drive para baixar o Office 2007. Você não será redirecionado para nenhum outro site para baixar o Microsoft Office 2007.

Clique aqui link para abrir a pasta Microsoft Office 2007 no Drive.

Clique no Download botão ao lado da pasta para baixá-lo. Certifique-se de ter uma conexão rápida com a Internet para baixar o Microsoft Office 2007; caso contrário, poderá demorar vários minutos ou até horas.

Agora, abra o Explorador de arquivos pressionando o Janelas + E atalho de teclado.

Navegue até o Transferências pasta no painel esquerdo.

O Microsoft Office 2007 será baixado como um arquivo ZIP, portanto você deverá extraí-lo. Clique com o botão direito no arquivo e depois clique em Extrair tudo .

Agora, defina o caminho de extração se desejar e clique em Extrair .

Depois disso, abra a pasta extraída.

Role para baixo até o final da pasta e clique duas vezes no Chave do Office 2007 arquivo. Este terá a chave de ativação do Office 2007, então copie-a.

Depois disso, clique duas vezes no Configurar arquivo para executar a instalação do Office 2007.

Quando o prompt do UAC aparecer, clique em Sim .

Agora você será solicitado a inserir a chave do produto. Cole a chave que você copiou.

Agora, clique no Continuar botão.

Depois disso, clique no instale agora botão.

Espere até que o Office 2007 seja instalado e então você poderá fechar a configuração.

Palavras Finais

O Microsoft Office 2007 ainda é usado por pessoas que possuem PCs antigos. Porém, como a Microsoft encerrou o suporte para o Office 2007, você não o encontrará oficialmente no site da Microsoft. Se você está procurando um download do Microsoft Office 2007, você está no lugar certo. Você pode seguir este guia para baixar e instalar o Microsoft Office 2007 em seu PC.

