Drake avisa Drusk após o último troll de Birdman, dinheiro em dinheiro

Drake está alertando uma estrela da mídia social que está tentando fingir que é o chefe de uma nova gravadora de rap, o que é estranhamente semelhante a homem Pássaro é … e do qual Baby não gosta nada.

Claro, estamos falando de Drusa e sua “Coulda Been Records” – uma marca que ele lançou recentemente… mas aparentemente apenas para piadas e conteúdo. O cara fez testes e enviou uma tonelada de clipes mostrando-o negando possíveis artistas de uma forma hilariante.

O fato é que… o próprio Birdman não é fã do que Druski está fazendo – e deixe-o saber disso em termos inequívocos por meio de um bate-papo IG Live – avisando-o de que está pisando no pé de Cash Money.

Avançando para este fim de semana … e Druski está de volta, reproduzindo um esquete / esquete onde ele está meditando sobre uma das novas músicas de Drizzy (‘Daylight’), onde ele canta um bar que Druski aparentemente queria usar em um de seus próprias músicas (falsas) … “Standin’ on business.”

Confira o upload de Druski… é muito engraçado. Ele está furioso com o fato de Drake ter vencido ele – e legendou seu vídeo como “Cash Money vs Coulda Been BEEF CONTINUES”. Obviamente, Dru está brincando aqui – tudo isso é uma piada – mas Birdman não está brincando.