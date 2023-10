Drake continua a insultar Joe Budden enquanto o podcast atinge grandes números

Drake tem uma grande semana de vendas no horizonte, mas não está pronto para deixar o passado passar Joe Buddena crítica contundente de seu novo álbum, “For All the Dogs”, e seu estilo de vida infantil!!!

Drake lançou outro tiro na segunda-feira contra JB, zombando dele por ter um estojo Fedora à prova de balas e sua carreira de podcast… “Agradeço a Deus por esta vida e por não ter que tirar conclusões precipitadas sobre os microfones de podcast da Best Buy.”



HitsDD está projetando que Drake terá sua maior semana de estreia desde 2021 – evidências que os fãs não estavam cavando aquele álbum de dança tanto – ainda assim, ele ainda está distraído com Budden o suficiente para passar o fim de semana brigando com ele.

O rapper canadense fez de tudo para desacreditar o co-apresentador/engenheiro do podcast de Budden Vale dos Parquesessencialmente rotulando-o de “legal como Mark Zuckerberg”, ao que Parks poderia ter superado Drake com sua resposta – revelando que ele realmente trabalhou no álbum “Scorpion” de 2016 de Drake.

JB estava aproveitando mais um nível para seu podcast após sua briga com Drake… postando como seu episódio anti-“Dogs” estava competindo no mercado de notícias global contra Israel vs. No Hamas e Donald Trump. As classificações de Hyperbole também são boas.



Quer os fãs odiem ou amem, o novo álbum pode ser a última oferta de Drake por um tempo… ele diz problemas de estômago o estão segurando há algum tempo.