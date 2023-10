Drake fez o que pôde para ajudar um fã a superar uma antiga paixão em um show recente em Miami.

O rapper está atualmente em sua turnê It’s All a Blur e em uma parada recente no Kaseya Center, casa do calor de Miamiviu um fã receber 50.000 dólares depois que ele compareceu ao show após um rompimento recente.

Tudo aconteceu quando o torcedor ergueu uma placa que pegava Drakeatenção.

“Eu gosto desse sinal,” Drake disse enquanto se dirigia à multidão, de acordo com um vídeo filmado por um fã nas redes sociais.

“Esse é um bom sinal para escolher esta noite. Normalmente farei algo de bom para uma senhora. Farei algo de bom, doarei uma bolsa ou algo assim.

“Mas meu irmão aqui disse: ‘Gastei todas as minhas economias comprando ingressos para mim e para meu ex, mas, honestamente, deixa pra lá, a perda é realmente dela’.”

Drake dá 50 mil dólares a fã depois que ex-namorada o deixou antes do show

O presente de Drake para o fã

O sinal, que fazia referência a dois DrakeOs títulos dos álbuns claramente tocaram o rapper.

“Então, ela não veio com você esta noite? Para o Drake mostrar? O que diabos há de errado com ela?”, disse ele.

“Você está aqui simplesmente gelado com a corrente de ouro e os óculos escuros?”

Isso levou a multidão a gritar “F ** k that b *** h”, que Drake disse ser “um pouco agressivo”.

De lá, Drake fez a noite do fã dando-lhe 50 mil dólares para que ele pudesse esfregar na cara do ex.

“Quer saber? Ela vai se sentir muito fodida porque vou te dar 50 bandas, então você vai flexibilizá-la esta noite”, acrescentou Drake.

“É assim que vamos fazer esta noite, cachorro grande! Esta noite é sua noite!

“Não vou dizer como vocês disseram, mas foda-se aquela jovem.”

Não é a primeira vez Drake deu um presente luxuoso a um fã durante a turnê.

Ele distribuiu bolsas luxuosas da Chanel e Hermes e prometeu a um casal recém-casado que pagaria o voo de lua de mel para as Bahamas.