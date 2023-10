Drake dá bolsa Birkin marrom para fã em Miami durante a turnê ‘Blur’

Drake está adquirindo o hábito de colocar grandes sorrisos nos rostos de seus fãs, distribuindo bolsas de grife em turnê… e a última em Miami veio com um aviso muito importante.

Champagne Papi estava se apresentando na semana passada no Kaseya Center quando viu Nicolette Valenti cantando junto na multidão e, eventualmente, ele fez com que seu segurança entregasse a ela uma Birkin marrom.

Drake a escolheu entre as músicas, mas deixou o público saber que ele não a estava abençoando com uma bolsa por causa de seus seios grandes – o que tem sido uma coisa no momento. paradas anteriores da turnê – em vez disso, ele disse que era por causa do jeito que ela cantou a noite toda.



TikTok / @Nicolette.Valenti

No vídeo que captura o sorteio, Drake diz ao público que gosta de alegrar as pessoas e que Nicolete precisa de uma Birkin marrom para combinar com sua blusa marrom, e então a segurança se aproxima para a entrega.

Nicolette nos conta que ligou imediatamente para a mãe… Drake percebeu que ela estava fazendo a ligação e, depois que ela lhe mostrou o telefone, ele dedicou a próxima música à mãe dela.



TikTok / @Nicolette.Valenti

As bolsas Birkin podem custar bem mais de 5 dígitos no varejo, então Drake providenciou para que Nicolette conseguisse uma escolta policial para fora do local… e ela diz que o gerente de palco de Drizzy a fez mandar uma mensagem para ele para ter certeza de que ele sabia que ela chegou em casa em segurança com o Birkin.

Foi um momento inesquecível para Nicolette… e ela nos conta que nunca vai vender a bolsa.