Drake faz aposta de US$ 850 mil em Logan Paul para nocautear Dillon Danis

Drake a carteira ficará muito mais gorda se Logan Paulo eviscera Dillon em Dan no sábado… porque o rapper acabou de fazer uma aposta enorme de $ 850.000 no superastro da WWE para conseguir uma vitória por nocaute!!!

O cantor do “Plano de Deus” apostou o dinheiro no The Maverick na quinta-feira … revelando que receberá de volta US $ 1,35 MILHÃO se Paul passar.