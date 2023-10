Drake presenteia um fã com um item de US$ 30 mil durante o show… e você nunca vai adivinhar o porquê

Drake é conhecido por tratar seus fãs em shows. Na verdade, durante sua recente série de shows, o rapper/cantor tem sido doando bolsas de grife.

Champanhe Papi estava de volta durante seu último show em Miami, e é justo dizer que ele tornou a noite de um fã sortudo ainda mais especial. Enquanto se apresentava no centro Kaseya, Drake identificou um membro específico do público que o impressionou particularmente. Por que? Porque ela estava cantando cada letra a noite toda.

Enquanto o cantor de ‘One Dance’ fazia uma breve pausa entre as músicas, ele apontou para a mulher – que desde então foi identificada como Nicolette Valenti – no meio da multidão e anunciou que iria presenteá-la com algo especial. No vídeo que capturou o momento, Drake então instrui sua equipe de segurança a entregar uma bolsa Birkin marrom, o que provavelmente valeu em torno do Marca de US$ 30 mil dólares.

Nicolette não conseguia acreditar na sua sorte e começou a ligar para a mãe no facetime enquanto tudo se desenrolava. Drake, percebendo o que estava acontecendo, deu um passo adiante e dedicou a próxima música à sua mãe. Foi uma noite inesquecível para Nicolette.