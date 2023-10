Drake revela que 21 Savage obteve um Green Card e pode viajar para fora dos Estados Unidos

21 Selvagem não é mais prisioneiro das fronteiras dos Estados Unidos – ele recebeu um Green Card após uma batalha de imigração de anos – de acordo com seu amigo, Drake .

Drake acabou de lançar sua música “8AM in Charlotte”, onde ele faz uma revelação impressionante, cantando: “Savage recebeu um green card direto do consulado.

O momento do anúncio é certamente interessante, considerando que Drake e 21 têm dois shows agendados na casa de Drake, em Toronto, Canadá, neste fim de semana.

21 não pôde comparecer a nenhuma parada da turnê fora dos Estados Unidos por causa de seu status de imigração… mas com um Green Card, agora é possível para ele deixar o país.

Como informamos, foi lá atrás em 2019 quando 21 foi detido por funcionários do ICE e o mundo soube que o rapper era na verdade do Reino Unido e vivia ilegalmente nos EUA há anos depois que seu visto expirou. As autoridades alegaram que durante a prisão, 21 também jogou um frasco de codeína e uma arma foi encontrada em seu veículo – complicando ainda mais sua situação.