Drake se torna o primeiro artista a vender 200 milhões de unidades individuais via RIAA

Drake agora pode reivindicar que ele é um rei também – à la Michael Jackson ou Elvis – porque ele atingiu um marco… a Recording Industry Association of America diz que ele vendeu mais unidades individuais do que qualquer um. Sempre. Na história.

senhor. Morganpresidente da OVO Sound de Drake, fez a revelação surpresa em meio às comemorações do 37º aniversário de Drizzy… o rapper canadense é o primeiro artista na história da RIAA a ultrapassar 200 milhões de unidades, e ele fez isso de forma convincente – sua contagem agora é de 220 mil!! !

Algumas das maiores vitórias em sua carreira incluem o álbum “Take Care” de 2011 e o grande sucesso de 2013 “Started From the Bottom”… enquanto ambos avançam em direção a placas de diamante com 8x platina.

Aliás… as unidades individuais da RIAA incluem compras de discos, downloads e streams permanentes – todas as categorias que Drake regularmente esmaga a cada novo lançamento. OIder atua como Elvis, The Beatles e até mesmo MJ vendeu milhões e milhões de discos… mas Drake tende a superá-los por uma milha nacional em downloads e streams digitais.

Tradução: É bom ser o Rei.

Outra estatística legal… seu álbum de dança de esquerda alternativa, “Honestly, Nevermind” cimenta oficialmente que todos os seus lançamentos de estúdio venderam pelo menos um milhão de unidades.

Certificações RIAA atualizadas para Drake este ano 🏆 Álbuns

4x – Agradeça-me mais tarde

8x – Cuide-se

6x – Nada era igual

3x – Garoto Amante Certificado

2x – A Perda dela

1x – Honestamente, deixa pra lá Músicas

8x – Manchetes

8x – O Lema

7x – Cuide-se

9x – Espere, estamos indo para casa

8x… pic.twitter.com/YJYlvECiuZ – Página de fãs de Drake (@DrakeDirect_) 26 de outubro de 2023

Duas faixas de seu novo álbum, The J. Cole-destaque, “Tiro em primeira pessoa” e SimCom destaque, “IDGAF” atualmente também está no Top 10 da Billboard Hot 100.



Mesa para um / SiriusXM

Com um catálogo tão próspero, não é de admirar que Drake esteja confortável entrando em uma pausa da música em breve… para lidar com os problemas estomacais que ele diz estarem lhe causando sofrimento.