Drake traz Lil Baby em vez de 21 Savage para apresentação canadense

21 Selvagem desapareceu de sua tão elogiada performance com Drake no Canadá depois de finalmente obter seu Green Card – e é um grande mistério o porquê.

O rapper deveria se apresentar com Drake na Scotiabank Arena em Toronto na noite de sexta-feira, mas Champagne Papi trouxe Lil bebê em vez de.

Como informamos, Drake recentemente sugeriu em seu rap, “8AM in Charlotte”, que 21 finalmente havia superar seus problemas de imigração . Ele fez um rap: ‘Savage recebeu um green card direto do consulado / Aonde eu vou, você vai, irmão, nós iugoslavos.’

Em 2019, 21 eram Levado sob custódia pelas autoridades de imigração na Geórgia porque ele era, na verdade, cidadão do Reino Unido – vivendo ilegalmente nos Estados Unidos com um visto vencido. O seu caso arrastou-se durante anos e foi ainda mais complicado pelo facto de ele ter sido pego com codeína e uma arma durante a apreensão.