DROGA! Eles Eram Bons: Anderson Silva, o Aranha que virou CABRA

DROGA! They Were Good celebra a carreira dos lutadores mais emocionantes e influentes da história do MMA e, neste episódio, celebra a carreira de Anderson Silva, o inquestionável GOAT dos médios – e possivelmente o melhor lutador de todos os tempos.

Dezessete anos atrás, no fim de semana passado, Silva conquistou o título dos médios do UFC com uma demolição de três minutos sobre Rich Franklin no UFC 64, que deu início à mais longa disputa pelo título da história do UFC. Por quase sete anos, “The Spider” governou a divisão de 185 libras com mão de ferro, deslumbrando os fãs com habilidades de trocação que pareciam saídas de Matrix, antes de tudo desabar contra Chris Weidman em 2013.

Quais foram as atuações mais icônicas, quais foram nossas lembranças favoritas e o que perdemos nos 23 anos de carreira de Silva? Ouça como as equipes de MMA Fighting relembram a carreira de um dos maiores de todos os tempos.

Novos episódios do DROGA! Eles eram bons podcast são lançados mensalmente e estão disponíveis no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher ou em qualquer outro lugar onde você encontre seus podcasts favoritos. O episódio desta semana pode ser ouvido abaixo.