DROGA! Eles eram bons: Khabib Nurmagomedov e seu lugar no panteão do MMA

DROGA! Eles eram bons celebra as carreiras dos lutadores mais emocionantes e influentes da história do MMA. Neste episódio, celebra-se a carreira de Khabib Nurmagomedov, o leve GOAT – e possivelmente o melhor lutador da história.

Há cinco anos neste mês, Khabib Nurmagomedov venceu a maior luta da história do MMA, dominando Conor McGregor no UFC 229 para defender o título dos leves e garantir seu lugar no topo da melhor divisão do esporte. Foi um desempenho que se tornaria a joia da coroa de sua carreira singular, já que apenas duas defesas de título depois, o melhor lutador peso por peso do mundo se aposentou após a morte de seu pai, Abdulmanap Nurmagomedov.

Khabib saiu no momento em que se estabeleceu como um dos melhores que já competiu, e seu legado ainda lança uma sombra sobre a divisão dos leves até hoje. Então, em homenagem ao aniversário de cinco anos de sua maior conquista (e às consequências imediatas do caos total), o apresentador Jed Meshew se junta a Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting para mergulhar fundo no que tornou Khabib tão bom , e discutem sua posição no panteão dos grandes nomes do MMA.

Novos episódios do DROGA! Eles eram bons podcast são lançados mensalmente e estão disponíveis no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher ou em qualquer outro lugar onde você encontre seus podcasts favoritos. O episódio desta semana pode ser ouvido abaixo.