Drogão Super ABRE CARGOS no interior de GRANDE ESTADO

A Drogão Super, famosa rede de oferece uma completa linha de medicamentos, produtos de perfumaria e dermocosméticos, está com excelentes oportunidades de emprego disponíveis. Posto isso, antes de falar mais sobre a companhia, verifique a lista de oportunidades em aberto:

Farmacêutico (a) – Ribeirão Preto – SP – Farmácia;

Atendente de Farmácia – Ribeirão Preto – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Operações Logísticas I – Ribeirão Preto – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Atendente de Farmácia II – Ribeirão Preto – SP – Lojas / Shopping;

Gerente Farmacêutico – Sumaré – SP – Farmácia;

Analista de Negócios – Ribeirão Preto – SP – Venda Externa;

Atendente de Farmácia – São José do Rio Preto – SP – Farmácia;

Lavador (a) de Autos – Ribeirão Preto – SP – Higienização / Esterilização;

Atendente de Loja – Ribeirão Preto – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Drogão Super

Sobre a Drogão Super, podemos frisar que trata-se de uma rede farmácias que está consolidada no mercado pode oferecer tantas vantagens, afinal, são mais de 60 anos de tradição.

Além disso, está presente em Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, São Carlos, Campinas, Indaiatuba, Rio Claro, Hortolândia, São José do Rio Preto, Praia Grande, Limeira, Sumaré, Uberaba e Uberlândia. Com muito trabalho e dedicação, está cada vez mais presentes na vida e na lembrança dos seus clientes.

Como efetivar a sua candidatura?

Para se inscrever em uma das vagas, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página oficial do 123empregos. No site, além de consultar todos os detalhes (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..), você confere os prazos.

