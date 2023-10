Duas moedas comemorativas que podem valer muito em 2024

Já pensou em encontrar uma moeda rara e conseguir vender o item por um valor muito maior? Acredite. É possível. Em muitos casos, o ato de colecionar o moeda pode ser muito mais do que uma hobby. Neste artigo, por exemplo, vamos citar duas moedas valiosas que podem gerar um dinheiro a mais para os colecionadores. Veja abaixo:

10 centavos de 1995;

25 centavos de 1995.

Em comum, as duas moedas fazem parte da chamada “primeira família do real”, plano de começou a valer ainda em 1994. Tratam-se de duas moedas antigas e que estão se tornando mais raras a cada ano que passa.

Mas se engana quem pensa que estamos falando de qualquer moeda de 10 ou 25 centavos do ano de 1995. São peças ainda mais raras, que trazem detalhes únicos em suas faces. São níqueis que fazem uma homenagem para a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.

Trata-se de uma agência especializada do Sistema ONU que trabalha no combate à fome e à pobreza através da melhoria da segurança alimentar e do desenvolvimento agrícola em todo o mundo. As moedas em questão fazem esta homenagem ao braço das Nações Unidas. Apenas algumas unidades foram colocadas em circulação.

Juntas, as duas moedas formam uma dupla de homenagem. A de 10 centavos apresenta duas mãos segurando uma planta. Já a de 25 centavos, mostra o desenho de um agricultor realizando uma colheita.

De acordo com analistas, caso você encontre uma das moedas, já é possível conseguir algum dinheiro a mais. Mas se você conseguir encontrar o “casal” com a homenagem completa poderá ter uma surpresa ainda maior.

O formato

Outro ponto que também precisa ficar claro para as pessoas que estão procurando por estas moedas, é que a peça de 25 centavos que homenageia a FAO é feita em um formato de hexágono que adorna sua borda interna. Ela é diferente do formato que é apresentado atualmente pelo Banco Central, que é formada por um círculo.



Quanto valem em 2024?

Moeda de 25 centavos da FAO

De acordo com o catálogo de 2022 e 2023, as moedas de 25 centavos eram avaliadas em R$ 30 em Muito Bom Estado de Conservação (MBC), R$ 50 para as soberbas e R$ 90 para aquelas em estado “flor de cunho”.

Agora, o novo catálogo para os anos de 2023 e 2024 apontam para um valor de R$ 45 para MBC, R$ 60 para as soberbas e R$ 110 para as peças em estado flor de cunho.

Moeda de 10 centavos da FAO

No caso da moeda de 10 centavos da FAO em 1995, as moedas no novo catálogo apontam para um valor de R$ 60 para MBC, R$ 120 para as soberbas e R$ 200 para as peças em estado flor de cunho.

Vale frisar que estes valores são aqueles considerados para as moedas individuais. Caso você encontre as duas peças, é muito provável que os colecionadores comprem o produto por valores muito maiores.

Como vender uma moeda

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

Outra opção é a Tenor&Pellizare, que também realiza as avaliações dos objetos encontrados. Neste caso, o cidadão pode colocar a moeda à venda no próprio site. Para tanto, ele terá que enviar fotos e informações gerais. Todos os dados serão avaliados pelos responsáveis pelo leilão.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.