Duas mulheres se envolvem em brigas violentas em arquibancadas no jogo dos Raiders

Duas torcedoras dos Raiders ficaram tão bravas uma com a outra durante o jogo contra os Chargers no domingo – elas tentaram nocautear uma à outra… e a briga selvagem foi toda capturada em vídeo.

A altercação aconteceu em algum momento durante a disputa de Las Vegas com os Bolts no SoFi Stadium… quando uma mulher em um Max Crosby jersey começou a tagarelar com um torcedor dos Raiders em uma pequena regata preta.

A luta não foi a única dentro do local no domingo… Howie Longo fã também foi enfeitado na cara e então desceu algumas escadas depois de brigar com um torcedor do Chargers.