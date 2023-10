DÚVIDAS nas renegociações do Desenrola Brasil de outubro

Na sua mais recente fase, o Desenrola Brasil oferecerá a oportunidade de renegociar as dívidas de indivíduos com uma renda de até dois salários mínimos. Contudo, aqueles que estejam registrados no CadÚnico (Cadastro Único) e tenham contas vencidas de até R$ 5.000 também estão aptos.

Os candidatos interessados terão a possibilidade de adquirir reduções de valor e quitar suas obrigações de forma imediata ou em um período de até 60 meses. Para isso, as taxas adotadas dos juros não ultrapassam 1,99% ao mês. Ademais, algo que está entre as boas notícias é que o Desenrola Brasil permanecerá em vigor até o término deste ano. Mas, como serão feitas as renegociações daqui para frente?

Como ter o nome limpo na nova fase do Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil está se preparando para introduzir sua nova plataforma de renegociação de débitos, marcando o início de uma etapa distinta. A partir da próxima segunda-feira (09), cidadãos brasileiros com renda até dois salários mínimos ou que estejam registrados no CadÚnico terão a oportunidade de reestruturar dívidas de até R$ 5.000.

Acesso à plataforma é totalmente seguro

Para acessar a plataforma “Descomplica Brasil”, será necessário possuir uma inscrição no site gov.br com níveis de certificação prata ou ouro, além de manter as informações cadastrais atualizadas. O Ministério da Economia ressalta que essa medida visa garantir a proteção dos cidadãos.

Como fazer o cadastro da conta no gov.br

A conta gov.br representa uma identificação digital que verifica a autenticidade do indivíduo em ambientes digitais. Dessa forma, possibilita o acesso protegido a uma variedade de serviços providos pelo governo, incluindo:

CNH Eletrônica;

Declaração de Imposto de Renda;

Recursos do SUS;

Portal e-Social;

Enem;

Entre outros.



O registro é gratuito e acessível a todos os cidadãos brasileiros. Para se cadastrar, siga as instruções abaixo:

Visite o site oficial do governo ;

; Opte por “acessar com gov.br”;

Informe seu CPF e clique em “prosseguir”;

Leia e concorde com os termos de uso, em seguida, clique em “continuar”;

Escolha um dos bancos para criar a sua conta ou selecione “tentar outra abordagem” caso não possua conta bancária;

Preencha o formulário com os seus dados pessoais;

Um código será enviado, podendo ser recebido por e-mail ou mensagem de celular. Insira-o;

Crie uma senha que atenda aos critérios de segurança.

Ao completar o seu registro no gov.br, você terá acesso seguro a uma ampla gama de serviços governamentais.

Como ter um nível maior na conta gov.br?

O registro no sistema gov.br oferece três níveis de segurança e permissão de acesso, conhecidos como bronze, prata e ouro.

Para alcançar o nível prata, siga estas orientações:

Certifique a autenticidade da biometria facial através do aplicativo para que a foto seja verificada com os registros da Carteira de Habilitação (CNH);

Confirme os dados pessoais por meio de serviços de internet banking ou por um banco autorizado;

Valide informações utilizando suas credenciais de usuário e senha do SIGEPE, caso seja um servidor público federal.

Os bancos credenciados no sistema gov.br incluem:

Banco do Brasil;

Banrisul;

Bradesco;

Banco de Brasília;

Caixa Econômica Federal;

Sicoob;

Santander;

Itaú Unibanco;

Agibank;

Sicredi;

Banco Mercantil do Brasil.

Para atingir o nível ouro, é necessário:

Autenticar o reconhecimento facial pelo aplicativo para que a sua imagem seja verificada nos registros da Justiça Eleitoral (TSE);

Confirmar os dados através do QR Code presente na sua Carteira de Identidade Nacional ou utilizar um Certificado Digital compatível com as normas do ICP-Brasil.

Como funcionará a plataforma do Desenrola Brasil

Nesta fase inovadora, o Desenrola Brasil irá viabilizar a reestruturação das obrigações financeiras de indivíduos que possuem renda de até dois salários mínimos. Como citado também, aqueles registrados no Cadastro Único om dívidas de até R$ 5 mil estão aptos.

Marcos Pinto, o secretário de reformas econômicas do Ministério da Economia, destacou que os consumidores encontrarão as instituições financeiras que oferecem descontos classificadas em ordem crescente de taxas de juros. Dessa forma, partirão das mais baixas para as mais elevadas.

Ele esclareceu que o Ministério da Economia estabeleceu um período de 20 dias para que os indivíduos possam reestruturar suas dívidas após o lançamento do programa. Caso não o façam, outras pessoas terão a oportunidade.

É essencial enfatizar que este serviço é isento de cobranças e deve ser acessado exclusivamente através do portal ou aplicativo gov.br. A renegociação das dívidas só pode ser realizada via site descomplica.gov.br, e é imperativo manter vigilância para evitar possíveis fraudes durante o processo.