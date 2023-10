Dwayne ‘The Rock’ Johnson compartilha suas opiniões sobre a guerra Israel-Palestina: Condeno e denuncio o terrorismo

AÉ um momento em que se pede aos especialistas em geopolítica do Médio Oriente que contextualizem a violência entre Israel e Palestinamuitas celebridades também estão optando por opinar sobre seus pensamentos.

Uma dessas celebridades é a lenda e ator da WWE Dwayne The Rock Johnson. Ele compartilhou uma longa declaração em sua conta do Instagram, na qual expressou sua tristeza e indignação pelos acontecimentos dos últimos quatro dias.

Repórter de TV chora ao falar sobre as vítimas do conflito Israel-HamasRoberto Ortega

A declaração de The Rock sobre o conflito Israel-Palestina

“Estou com o coração partido, irritado e enojado com os brutais assassinatos e sequestros de judeus por meio dos atos horríveis do grupo terrorista Hamas”, começou ele.

“A crescente perda de vidas inocentes israelitas e palestinas é de cortar o coração à medida que esta guerra atinge proporções imensas.

“Não pretendo saber tudo sobre o complexo conflito no Médio Oriente. Ele exige uma profunda compreensão, contexto e nuances.

“O que sei é que atos odiosos de terrorismo como estes nunca são justificados.

“Condeno e denuncio o terrorismo e, neste momento devastador, o meu coração está com todas as vítimas inocentes e famílias que sofrem pela perda dos seus entes queridos.

“Rezo por compaixão e determinação. Rezo por todas as vidas inocentes.”

Ao contrário de muitas celebridades, Johnson não parece demonstrar uma lealdade clara a nenhum dos lados do conflito, embora, ao mencionar a perda de vidas palestinianas, não mencione especificamente os ataques aéreos israelitas na Faixa de Gaza.

Os ataques aéreos foram lançados em resposta a um ataque surpresa repentino do Hamas a cidades israelenses perto da fronteira e a um festival de música no deserto onde centenas de jovens foram mortos e muitos sequestrados.