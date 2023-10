Dwight Howard aborda alegações sobre ser gay: ‘Vocês são simplesmente estranhos’

A Homem da Geórgia chamado Stephen Harper que também atende pelo nome de Kitty, entrou com uma ação de agressão sexual contra o ex- NBA estrela Dwight Howard. O jogador de basquete que atualmente representa o Leopardos Taoyuan da Liga Chinesa T1 teve que sair e negar as acusações contra ele. No entanto, isso pode ter forçado Howard a aceitar publicamente que tem preferências não-heterossexuais. Em um vídeo que ele mesmo enviou, Dwight Howard praticamente aceitou que se envolveu consensualmente com Harper, mas também chamou a atenção de pessoas que estão entrando em seu negócio. Como figura pública, Dwight Howard corre o risco constante de ter sua vida privada completamente exposta. Se o público quiser saber algo sobre a vida de uma celebridade, a mídia garantirá que o faça por todos os meios necessários.

As preferências sexuais de Dwight Howard

As alegações de Harper parecem ser apenas a ponta do iceberg, uma vez que Dwight Howard vem dando pistas sobre suas preferências sexuais há muitos anos. Sempre houve rumores de que Howard namorou e esteve envolvido com mulheres e homens transexuais. O vídeo que ele postou confirma todas as pistas que já existiam, mas há uma boa chance de Dwight Howard ser realmente bissexual. Depois do advogado Justin Bailey negado as acusações, Howard disse isso ao vivo no Instagram: “Vocês podem parar com as bobagens e se preocupar com toda essa besteira. Vocês estão preocupados com quem as pessoas passam o tempo. Tudo o que estou fazendo no meu quarto é minha maldita conta… Isso não é para todos e nem todo mundo precisa saber… vocês são simplesmente estranhos.”

Qualquer que seja Dwight Howard preferências sexuais podem ser, as evidências sugerem que ele pode ser bissexual. Tenha em mente que Dwight Howard deu filhos a mulheres diferentes. Ele também foi casado com um jogador da WNBA Te’a Cooper, com quem permaneceu casado até 2021. Em meio a todos os rumores e polêmicas sobre a orientação sexual de Howard, este vídeo recente da modelo WhitneyNicole Ritchie está fazendo as pessoas pensarem que Dwight foi o homem envolvido nesta história. Mas Dwight venceu o campeonato na bolha durante o pico da pandemia. Embora ele possa se enquadrar na descrição, ainda é improvável devido a todas as restrições da época.