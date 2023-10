Dwight Howard acusado de agressão sexual: O que sabemos?

Ex-jogador da NBA Dwight Howard foi acusado de agressão sexual e agressão contra um homem chamado Stephen Harper, com o incidente ocorrendo em julho de 2021 em sua residência na Geórgia, relata o ‘The New York Post’.

Howard afirma que se envolveu em ‘atividade sexual consensual’ e nega ter causado danos a Harper, com a dupla se encontrando depois de conversar no Instagram desde maio de 2021.

O antigo-Los Angeles Lakers centro e campeão da NBA solicitou que o tribunal rejeite o caso contra ele, que foi aberto em julho de 2023 e é um caso civil, não criminal, que assume a forma de uma ação judicial.

Harper também foi ao Departamento de Polícia do Condado de Gwinnett em julho de 2022, mas não apresentou nenhuma acusação contra Howard.

“O que foi um encontro consensual privado foi tornado público com fins lucrativos e o Sr. Howard espera trazer a verdade à luz em um tribunal”, disse um advogado. Justin Bailey, disse à ESPN. “As alegações contra o Sr. Howard são contestadas. O Sr. Howard pretende apresentar a verdade.

“A verdade é que o Sr. Howard bloqueou o Sr. Harper nas redes sociais e depois foi confrontado com duas opções: pagar para proteger a sua reputação ou tornar pública uma história inventada.

“Apesar de ser um alvo fácil devido ao assunto e ao seu status de celebridade, o Sr. Howard optou por confiar no sistema de justiça e confiará em todos os futuros processos judiciais para falar por si”.

O veterano da NBA com 18 temporadas jogou recentemente na T1 League pelo Leopardos Taoyuanuma competição profissional em Taiwan, também conhecida como Taipei Chinês.

Howard foi oito vezes All Star oito vezes All-NBA Teamcinco vezes time totalmente defensivo e três vezes jogador defensivo do ano e passou oito anos no Orlando Magic.

Também medalhista de ouro olímpico nos jogos de 2008 em Pequim, na China, ele tem um patrimônio líquido de cerca de US$ 140 milhões, de acordo com o Celebrity Net Worth.

Lakers perde na noite de estreia

A franquia californiana viajou até o atual campeão na noite de estreia enquanto enfrentava o Nuggets de Denver na Arena de Bola. O time Colorado venceu a disputa por 119 a 107, graças a um segundo tempo ruim do Lakers e principalmente Antonio Davis que foi agredido por Stephen A. Smith após o jogo.

“Atroz. Muito preocupante”, disse Smith ao First Take (ESPN). “Senhoras e senhores: vocês acabaram de ver a razão pela qual o Los Angeles Lakers não vai ganhar nenhum campeonato este ano.

“Estou tão irritado com Anthony Davis agora. É uma vergonha o que aconteceu com ele ontem.”