É ‘Outubro Vermelho’: Phillies venceu Marlins por 4-1 na abertura da Wild Card Series

Zack Wheeler rebateu oito em um esforço sensacional, Jos Alvarado preservou a liderança com um strikeout crucial e o Philadelphia Phillies abriu um ataque resoluto na pós-temporada com uma vitória por 4-1 sobre o Miami Marlins na abertura da NL Wild Card Series na noite de terça-feira.

Nick Castellanos forneceu o momento marcante do jogo, direcionando seu dedo anelar para um alegre banco de Phillies após uma dobradinha chave e enviando uma mensagem de que os atuais campeões da NL anseiam pela preciosa joia que foi negada por Houston na temporada passada.

Castellanos adicionou um RBI duplo no oitavo inning para marcar Bryce Harper – que derrubou o capacete ao passar por um sinal de pare – e os Phillies chegaram a uma vitória de um Série da Divisão NL confronto contra Atlanta.

Craig Kimbrel fez um nono gol sem gols para a defesa.

Os fãs de Phillies seguravam cartazes que diziam “Negócios não finalizados” e ficaram completamente delirantes quando o rebatedor ferido Rhys Hoskins lutou contra as lágrimas e lançou o primeiro arremesso cerimonial.

Os Phillies venceram 11 jogos da pós-temporada na temporada passada, dois a menos do gol final e de seu primeiro título da World Series desde 2008. O tema dos negócios inacabados – como é para tantos perdedores da World Series – foi um elemento-chave que permeou todo o clube neste temporada.

“Temos que voltar atrás este ano, e é um time diferente”, disse o técnico Rob Thomson antes do jogo. “Acredito que é um time melhor, para ser honesto com você.”

Aqui estão eles de novo, desta vez com a estrela do shortstop Trea Turner, jogando grandes jogos em Outubro – e com Wheeler em sua melhor forma.

Zack Wheeler, uma incrível contratação de agência gratuita para Phillies

Wheeler, na pequena lista de grandes contratações de agentes livres na história do time, estava negociando desde o início. Ele lançou nove bolas rápidas na faixa de 97-99 mph no primeiro inning, o mais difícil que um arremessador que rebateu 212 rebatedores já lançou em toda a temporada.

O veterano destro nunca recuou enquanto 45.662 torcedores no Citizens Bank Park rugiam em cada K.

Controle deslizante de Wheeler, desagradável. Sua chumbada, imunda.

Wheeler está simplesmente grato por outra chance na pós-temporada, um ano depois de ter vencido por 1 a 0 na sexta entrada do jogo 6 da World Series contra o Houston. Yordan Alvarez acertou um home run de três corridas em Alvarado no final do turno e os Astros logo conquistaram a World Series.

Isso foi na temporada passada. Alvarado eliminou Yuli Gurriel com dois corredores a bordo para acabar com a ameaça dos Marlins no sétimo. O canhoto retirou dois rebatedores no oitavo, e Jeff Hoffman acertou o terceiro no inning.

Wheeler lançou apenas 46 arremessos em quatro entradas neste – enquanto o titular do Marlins, Jess Luzardo, trabalhou 90 no mesmo período.

Luzardo, de 26 anos, foi criado no sul da Flórida e cresceu torcendo por estrelas dos Marlins como Juan Pierre e Miguel Cabrera.

Luzardo tinha 6 anos quando participou do jogo 3 da World Series de 2003, vencido pelos Marlins, e ficou emocionado quando foi negociado com Miami antes da temporada de 2021.

Seu primeiro início na pós-temporada pelo time de infância dificilmente saiu como planejado.

Liderados pelos 47 home run de Kyle Schwarber, os Phillies tinham seis jogadores na escalação do Jogo 1 com pelo menos 20. Mas eles não precisavam dos Schwarbombs e Alec Booms para fazer o trabalho, já que cada titular teve pelo menos uma rebatida.

Johan Rojas, o rebatedor nº 9, acertou Luzardo com uma rebatida de nove arremessos para um único que abriu o terceiro. Ele passou para o segundo lugar em um campo selvagem e marcou na dobradinha RBI de Alec Bohm para a esquerda.

Bryson Stott abalou Luzardo no quarto lugar com um single RBI para fazer 2 a 0 e Cristian Pache deu aos Phillies uma vantagem de 3 a 0 em um single que marcou Castellanos.

Vire esse dedo, Nick. Os Phillies têm seu primeiro.

PRIMEIRO PASSO

Hoskins conteve as lágrimas, deu um tapinha no peito em agradecimento e até acenou com uma toalha de rali antes de lançar o primeiro arremesso. O atacante da primeira base não jogou nesta temporada depois de sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo. Hoskins, de 30 anos – jogando com um contrato de um ano de US$ 12 milhões – pode ter feito sua última aparição no Citizens Bank Park. Ele irá para a Flórida esta semana para enfrentar o arremesso ao vivo com a esperança de poder retornar aos Phillies se eles chegarem à World Series.

MANUEL RECUPERA

O ex-técnico do Phillies, Charlie Manuel, postou nas redes sociais uma foto dele assistindo ao jogo em um quarto de hospital. Manuel liderou os Phillies ao título da World Series de 2008. Ele sofreu um derrame em setembro.

A SEGUIR

Os Marlins enviaram LHP Braxton Garrett (9-7, 3,66 ERA) para o monte na noite de quarta-feira contra Phillies RHP Aaron Nola (12-9, 4,46). Nola fez 2 a 2 na pós-temporada do ano passado – vencendo um jogo em cada uma das duas primeiras rodadas e perdendo um em cada uma das duas próximas. Garrett desistiu de três corridas em cinco entradas em cada uma de suas duas partidas contra os Phillies nesta temporada.