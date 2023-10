É possível emitir a nova carteira de identidade pela internet?

O Registro Geral (RG) é um documento de identificação essencial para todos os cidadãos brasileiros. No entanto, recentemente foi lançado o novo modelo de RG, conhecido como Carteira de Identificação Nacional (CIN). Essa nova versão traz diversas mudanças e benefícios, como a inclusão de um código MRZ, campos adicionais e a possibilidade de ter uma versão digital acessível através do aplicativo Meu Gov.br. Neste artigo, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre o novo RG, como solicitar e emitir online.

O que é o novo RG e o que muda?

O novo RG, também conhecido como Carteira de Identificação Nacional (CIN), é um documento de identificação que está gradualmente substituindo o antigo modelo da carteira de identidade. Uma das principais mudanças é que o novo RG utiliza apenas o CPF como número identificador, eliminando a necessidade de ter um número específico para o RG. Isso facilita a identificação de identidades falsas, já que uma pessoa não poderá ter mais de um número de RG caso o documento seja emitido em diferentes estados.

Além disso, o novo RG conta com campos adicionais, como “Nacionalidade” e “Naturalidade”, que informam o município, estado e país de origem do cidadão. Essas informações são importantes para garantir a segurança e facilitar a circulação entre países membros do Mercosul. Outra novidade é a inclusão do código MRZ, que também está presente nos passaportes e segue um padrão internacional.

Quais estados já têm o novo RG?

A implementação do novo RG ocorre de forma gradual em todo o país. Até o momento, apenas alguns estados já aderiram ao novo modelo. Entre eles estão: Acre, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No entanto, é importante ressaltar que o antigo modelo de identificação ainda é válido até 2032, então a transição para o novo RG pode ser realizada aos poucos pelos cidadãos.

O RG digital é válido em todos os estados?

Apesar de nem todos os estados já emitirem o novo RG físico, tanto a versão física quanto a digital são válidas em todo o território nacional. Isso significa que se você possui o novo documento de identificação, pode utilizá-lo no lugar do RG antigo, seja na versão física ou digital. A versão digital do RG pode ser acessada através do aplicativo Meu Gov.br, que é disponível para dispositivos Android e iOS.

Como solicitar o RG digital?



Você também pode gostar:

Para solicitar o RG digital, é necessário ter o documento físico em mãos. Após receber o novo RG, você pode acessar o aplicativo Meu Gov.br e adicionar a Carteira de Identidade à sua conta. Para isso, basta abrir o aplicativo, ir na sessão “Carteira”, tocar no botão de adição (+) e selecionar a opção “Carteira de identidade”. É importante ressaltar que cada estado possui seu próprio aplicativo de RG digital, então é necessário buscar o aplicativo específico para o seu estado nas lojas de aplicativos.

É possível emitir o novo RG online?

Sim, em alguns estados já é possível emitir o novo RG de forma online. Para isso, basta acessar o site oficial do órgão responsável pela emissão do documento do seu estado e verificar se há a opção de agendamento do RG online. Caso essa opção esteja disponível, você poderá preencher um formulário com informações pessoais, como nome completo, CPF e estado civil. Após preencher o formulário, basta aguardar o agendamento para comparecer pessoalmente ao local autorizado para a coleta de dados biométricos e emissão do novo RG.

Quais são os benefícios do RG digital?

O RG digital traz diversos benefícios para os cidadãos brasileiros. Primeiramente, permite que você tenha uma versão digital do seu RG sempre disponível em seu celular, o que facilita a apresentação do documento em diversas situações do dia a dia. Além disso, o RG digital é uma forma de reduzir o uso de papel e contribuir para a preservação do meio ambiente.

Outra vantagem do RG digital é a praticidade de ter todos os seus documentos de identificação em um único aplicativo, o Meu Gov.br. Dessa forma, você pode acessar facilmente sua Carteira de Identidade, CPF, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e outros documentos importantes de forma rápida e segura.

Maior segurança e praticidade

O novo RG, ou Carteira de Identificação Nacional (CIN), traz diversas melhorias em relação ao antigo modelo de identificação. Com a possibilidade de ter uma versão digital acessível pelo aplicativo Meu Gov.br, o processo de apresentação do documento se torna mais prático e seguro. Além disso, o novo RG elimina a necessidade de ter um número específico para o RG, utilizando apenas o CPF como identificador.

Se você deseja solicitar o novo RG, verifique se o seu estado já está emitindo o documento e se há a opção de emissão online. Caso não seja possível emitir online, agende o atendimento presencial e garanta seu novo RG. Lembre-se de baixar o aplicativo Meu Gov.br para acessar a versão digital do RG e outros documentos importantes.

Com o novo RG, os cidadãos brasileiros podem desfrutar de um documento de identificação mais seguro, prático e alinhado com os avanços da tecnologia. Não deixe de aproveitar essa oportunidade e atualize seu RG para o novo modelo.