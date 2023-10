É possível personalizar seu WhatsApp para o clima de fim de ano? Saiba mais

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares em todo o mundo, e não é surpresa que os usuários queiram dar um toque festivo à sua interface durante a temporada de Natal.

É possível personalizar o WhatsApp para o clima de fim de ano? Saiba mais

Saiba como personalizar seu WhatsApp para entrar no espírito natalino, permitindo que compartilhe a alegria das festas com amigos e familiares. Algumas dessas personalizações podem ser feitas diretamente no aplicativo, enquanto outras exigem a instalação de programas adicionais.

Personalização natalina do WhatsApp

A personalização do WhatsApp para o Natal é uma maneira divertida de tornar suas conversas e interações mais festivas. Sendo assim, é possível escolher entre várias opções de personalização. Assim, incluindo adesivos de Natal, papel de parede vermelho ou verde com decorações natalinas, um avatar verde e até mesmo a substituição do ícone padrão do WhatsApp por um ícone com um chapéu de Natal.

Mudando o Ícone do WhatsApp

Para mudar o ícone, baixe o Nova Launcher. Desse modo, comece pesquisando “Nova Launcher” na loja de aplicativos do seu dispositivo e faça o download e a instalação do aplicativo. Assim sendo, após a instalação, abra o aplicativo.

Você será recebido com várias opções básicas; escolha “Criar um novo design.”

Por conseguinte, obtenha o Ícone de Natal do WhatsApp. Para isso, no seu navegador, faça o download do ícone “logotipo de Natal do WhatsApp.”

Personalize o ícone do WhatsApp



Dentro do WhatsApp, toque no ícone atual e mantenha pressionado por alguns segundos.

Uma janela de edição aparecerá; clique em “editar.”

Desse modo, escolha um nome para o aplicativo e selecione uma imagem para o ícone.

Escolha o ícone do WhatsApp com o chapéu de Natal e salve.

Agora, sempre que abrir o WhatsApp, verá o novo ícone festivo.

Realizando as demais personalizações

Para adicionar adesivos de Natal às suas conversas, siga estas etapas:

Abra uma conversa no WhatsApp.

Por conseguinte, toque no ícone de adesivos na caixa de mensagem.

Clique no ícone de adição (+) para acessar novos pacotes de adesivos.

Selecione os adesivos de Natal que deseja usar e comece a enviá-los em suas conversas.

Papel de parede natalino

Personalizar o papel de parede do WhatsApp para o Natal é fácil. Você pode escolher uma imagem ou uma cor sólida:

Vá para a guia “Chats” no WhatsApp.

Toque em “Fundo de Tela”.

Escolha entre uma imagem de Natal que você baixou ou selecione uma cor de fundo festiva.

Como utilizar um avatar verde?

Contudo, se você deseja usar um avatar verde no app, siga estas etapas:

Crie um avatar no aplicativo de sua escolha.

Escolha a cor verde para o seu avatar.

Defina seu avatar verde como sua foto de perfil no WhatsApp.

Agora você está pronto para compartilhar a alegria do Natal com uma interface festiva no WhatsApp.

Clima festivo

De modo geral, personalizar seu aplicativo é uma ótima maneira de entrar no clima das festas e espalhar a alegria natalina para todos os seus contatos. Divirta-se personalizando seu WhatsApp e compartilhando mensagens festivas com amigos e familiares.

Tenha cuidado com apps que “roubam” dados

Ao instalar um aplicativo, verifique as permissões que ele solicita. Assim, certifique-se de que as permissões solicitadas sejam relevantes para a função do aplicativo. Se um aplicativo pedir permissões excessivas, isso pode ser um sinal de alerta.

Além disso, mantenha seu sistema operacional, aplicativos e programas atualizados. Uma vez que as atualizações frequentemente incluem correções de segurança para proteger contra ameaças conhecidas. Por fim, use senhas fortes e autenticação em dois fatores sempre que possível para proteger sua conta do WhatsApp. Desse modo, evite compartilhar senhas ou informações pessoais com terceiros.