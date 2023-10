EBMSP recebe inscrições para o Vestibular de Medicina 2024

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) abriu o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2024, que visa a seleção de novos alunos para ingresso no primeiro semestre letivo do próximo ano. As oportunidades são exclusivamente para o curso de Medicina.

De acordo com o cronograma, a EBMSP receberá as inscrições até as 23h59 do dia 10 de novembro (horário de Brasília). As vagas são exclusivas para estudantes que têm o ensino médio completo ou que irão concluir essa etapa da educação formal ainda neste ano.

Estão sendo ofertadas 148 (cento e quarenta e oito) vagas para o primeiro semestre de 2024. Veja a seguir como se inscrever para concorrer às vagas e como será o processo de seleção dos inscritos!

Período de inscrição

Conforme as orientações do edital, a Bahiana está recebendo as inscrições exclusivamente de forma virtual. Nesse sentido, para se inscreve, o candidato deverá acessar os site da instituição e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. O requerimento eletrônico solicita diversas informações pessoais, escolares e de contato dos candidatos.

De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais). Para confirmar sua participação, o candidatos deverá pagar essa taxa dentro do prazo indicado no boleto bancário. A EBMSP não concederá isenção ou redução para este valor de inscrição.

Vestibular de Medicina 2024: Provas

Para fins de classificação do candidatos, a Bahiana aplicará provas comuns a todos os candidatos. A avaliação será composta a partir dos componentes curriculares do ensino médio.



De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 26 de novembro. O início das provas será, pontualmente, às 8h40 (horário de Brasília). Haverá locais de prova para onde houver oferta de vagas. Os candidatos poderão consultar as informações sobre os locais de prova a partir do dia 22 de novembro.

Ainda conforme divulgado pela instituição, o vestibular contará com uma Prova de Conhecimentos Gerais Contemporâneos (PCGC), composta por 35 questões de múltipla escolham e com uma Prova Discursiva (PD) que abarcará assuntos de Biologia, Física e Química.

Além disso, a instituição aplicará uma Prova de Redação em Língua Portuguesa (PR). Nessa avaliação os candidatos deverão escrever um texto dissertativo argumentativo sobre tema proposto.

No dia de aplicação das provas, os candidatos deverão se apresentar aos locais de prova com antecedência. Para ter acesso ao local de prova, será obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto.

Vagas e resultados

A oferta total da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública é de 148 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2024. As oportunidades são para o curso de Medicina (período integral), ministrado de forma presencial, com duração mínima de 12 semestres.

De acordo com o cronograma, a divulgação dos gabaritos será feita também no dia 26 de novembro, após a aplicação das provas. Já a publicação do resultado do Vestibular de Medicina 2024, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 14 de dezembro.

Os aprovados na primeira convocação deverão realizar as matrículas nos dias 9 e 10 de janeiro. Entre os documentos necessários para o registro acadêmico, a Bahiana solicita o certificado de conclusão do Ensino Médio.

Principais datas

Período de inscrição 05 de outubro a 10 de novembro;

Informação sobre o local da prova: 22 de novembro;

Aplicação da prova: 26 de novembro;

Gabarito preliminar: 26 de novembro, após as 16h;

Divulgação dos resultados: 14 de dezembro;

Matrículas abertas: 09 e 10 de janeiro de 2024.

Acesse o site da EBMSP para mais informações.

