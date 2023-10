Eclipse Lunar acontece neste sábado (28); saiba como assistir

O eclipse lunar é um dos fenômenos celestiais mais fascinantes e surpreendentes que podemos presenciar. No próximo sábado, dia 28, teremos a oportunidade de contemplar um eclipse lunar parcial, o maior evento desse tipo até 2025. Embora nem todos os brasileiros consigam apreciá-lo, algumas regiões do país terão uma visão privilegiada desse espetáculo cósmico. Neste guia completo, vamos explorar tudo o que você precisa saber para observar o eclipse lunar, desde as melhores regiões de visibilidade até o horário ideal para apreciar o fenômeno. Vamos mergulhar nessa jornada celestial juntos!

O Que é um Eclipse Lunar?

Um eclipse lunar ocorre quando a Lua entra na sombra mais escura da Terra, chamada umbra. Isso acontece porque o Sol, a Terra e a Lua se alinham no espaço, fazendo com que a sombra do nosso planeta seja projetada no satélite natural. Existem dois tipos principais de eclipses lunares: o eclipse lunar total e o eclipse lunar parcial.

No eclipse lunar total, a Lua fica completamente coberta pela sombra da Terra, adquirindo uma tonalidade avermelhada, o que lhe rendeu o apelido de “Lua de Sangue“. Já no eclipse lunar parcial, apenas uma parte da Lua entra na sombra da Terra, resultando em uma escurecimento parcial do satélite.

Onde Observar o Eclipse Lunar no Brasil?

Embora o eclipse lunar parcial seja visível em várias partes do mundo, nem todos os brasileiros conseguirão apreciá-lo. A região Nordeste do Brasil terá a melhor visibilidade do fenômeno, especialmente em cidades litorâneas. Alguns estados, como Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte, terão uma visão mais nítida do eclipse parcial. Partes de Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Piauí também poderão observar o fenômeno, mas em uma cobertura máxima de apenas 6%. Nas demais regiões do país, o eclipse será penumbral, ou seja, a Lua terá passado pela fase parcial antes de surgir no horizonte, resultando em alterações sutis na sua coloração.

Horário Ideal para Observar

O eclipse lunar deste sábado terá início às 15h01 e está previsto para terminar às 19h25, no horário de Brasília. No entanto, o melhor momento para observar o fenômeno será durante a noite, independente da região em que você estiver. Isso ocorre porque é nesse período que a Lua atinge seu maior pico de luminosidade, permitindo uma melhor visualização das alterações em sua aparência.

Confira o cronograma do eclipse lunar parcial:



Início da fase penumbral: 15h01

Início do eclipse parcial: 16h35

Ápice do eclipse parcial: 17h15

Fim do eclipse parcial: 17h53

Fim da fase penumbral: 19h27

Como Observar o Eclipse Lunar

Observar um eclipse lunar não requer nenhum equipamento especial, pois eles podem ser vistos a olho nu com segurança. No entanto, para uma melhor visualização, é recomendado encontrar um local com uma visão desobstruída para o leste, especialmente se você estiver em uma região onde o eclipse será parcial. Se possível, escolha um ponto alto, como uma colina ou um mirante, para garantir uma visão privilegiada do fenômeno.

Caso o clima não esteja favorável ou você não tenha uma boa visibilidade do eclipse em sua região, não se preocupe. O Observatório Nacional irá realizar uma transmissão ao vivo do evento, permitindo que todos possam acompanhar o fenômeno mesmo à distância.

Curiosidades sobre Eclipses Lunares

Em 2024, teremos a oportunidade de observar mais dois eclipses lunares no Brasil: um penumbral em 25 de março e um parcial entre 17 e 18 de setembro. O próximo eclipse lunar total, com a famosa tonalidade avermelhada, está previsto para 14 de março de 2025.

Durante um eclipse lunar, a Lua passa por sete estágios diferentes: início da fase penumbral, início do eclipse parcial, início do eclipse total, eclipse máximo, fim do eclipse total, fim do eclipse parcial e fim da fase penumbral.

A sombra da Terra é composta por duas partes: a penumbra e a umbra. A penumbra é uma sombra clara que ainda recebe luminosidade do Sol, enquanto a umbra é uma sombra escura que não recebe nenhuma luminosidade. Durante um eclipse lunar penumbral, a Lua não apresenta diferença significativa em seu brilho, enquanto no eclipse lunar parcial, a Lua vai entrando na umbra e há uma redução visível em sua luminosidade.

Transmissão ao Vivo

Se você não estiver próximo das regiões com maior visibilidade do eclipse lunar ou não tiver condições de observá-lo pessoalmente, não se preocupe. Diversas plataformas oferecem transmissões ao vivo do evento, permitindo que você acompanhe o fenômeno de qualquer lugar.

O Observatório Nacional realizará uma transmissão ao vivo do eclipse lunar parcial através de seu canal no YouTube, a partir das 15h01. Além disso, projetos internacionais como o Time and Date, da Noruega, e o Projeto Telescópio Virtual, da Itália, também disponibilizarão transmissões ao vivo do eclipse em seus canais no YouTube.

Encontre um lugar com visão desobstruida

O eclipse lunar parcial deste sábado, 28 de agosto, é um evento celestial imperdível para os amantes da astronomia e curiosos em geral. Embora nem todos os brasileiros possam observá-lo com clareza, as regiões Nordeste do país terão uma visão privilegiada do fenômeno. Lembre-se de encontrar um local com visão desobstruída para o leste e aproveite a oportunidade de contemplar esse espetáculo cósmico incrível. Se o clima não colaborar ou você estiver em uma região sem visibilidade, não se preocupe, pois há diversas transmissões ao vivo disponíveis para acompanhar o eclipse lunar. Aproveite essa experiência única e desfrute da grandiosidade do universo!