EcoRodovias anuncia processo seletivo para quatro estados do Brasil

A EcoRodovias anuncia grande oportunidade por meio de processo seletivo. As chances são para quatro estados o Brasil.

Veja mais.

Sobre este processo seletivo

A EcoRodovias, uma renomada empresa de concessão de rodovias, está atualmente aceitando inscrições para o seu Programa de Trainee 2024, com um enfoque especial em candidatos de origem afrodescendente.

As oportunidades abrangem diversas áreas, incluindo engenharia, sustentabilidade, tecnologia, administração de contratos e atendimento ao usuário, e estão distribuídas em quatro estados brasileiros: Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Essa iniciativa representa uma chance valiosa para profissionais que almejam desenvolver suas carreiras no setor de infraestrutura. Seu principal objetivo é aumentar significativamente o número de talentos negros na empresa, preparando-os para assumir posições de liderança em um horizonte de curto e médio prazo.

Conforme os compromissos da EcoRodovias com a diversidade e a inclusão, a organização tem a meta de atingir uma representatividade de 45% de profissionais negros em seu quadro de colaboradores até o ano de 2025.

Além disso, a empresa planeja que, no mesmo prazo, pelo menos 25% das posições de liderança sejam ocupadas por pessoas de ascendência africana, com um aumento adicional de 10% previsto até o ano de 2030.

Requisitos processo seletivo



Você também pode gostar:

Para se candidatar ao recém-lançado Programa de Trainee, os interessados devem ser indivíduos pretos ou pardos com formação de nível superior concluída nos últimos cinco anos.

Além disso, é essencial que possuam um perfil comportamental com aptidão para liderança, com a perspectiva de, ao final do programa, atuarem em cargos de analista sênior ou especialista. Também é importante que os candidatos estejam dispostos a mudanças e viagens, demonstrando flexibilidade nesse sentido.

A EcoRodovias oferece uma gama abrangente de benefícios aos seus colaboradores, incluindo vale-transporte, vale-refeição/alimentação, seguro de vida, assistência médica e odontológica, acesso ao Gympass, participação nos lucros, auxílio-creche e outros vantajosos incentivos.

Essa iniciativa se insere no contexto do Programa “Caminho Para Todos” da EcoRodovias, que, desde 2018, vem intensificando esforços para promover a diversidade na empresa e criar um ambiente de trabalho mais inclusivo.

A companhia mantém programas internos e estabelece metas específicas para promover a diversidade e a inclusão em diversas áreas, abrangendo os pilares de gênero, raça, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIAPN+ e indivíduos acima de 50 anos.

Débora Toti, coordenadora de cultura e diversidade da EcoRodovias, destaca a importância da diversidade como um componente essencial da estratégia da empresa.

Ela ressalta o compromisso de promover a inclusão de profissionais negros e enfatiza que esse esforço contribui para uma maior equidade na sociedade como um todo. Dentro da organização, a EcoRodovias também realiza ações contundentes no combate ao racismo e na promoção da inclusão de pessoas negras.

Isso envolve diálogos construtivos com colaboradores e líderes para abordar questões relacionadas ao racismo estrutural, discriminação e privilégio branco, demonstrando um compromisso sólido com a igualdade e a justiça social.

Como se inscrever neste processo seletivo

Os interessados poderão se inscrever no site do Programa de Trainee 2024. Vale ressaltar que as vagas da EcoRodovias são para as áreas de engenharia, sustentabilidade, tecnologia, administração de contrato e atendimento ao usuário e estão distribuídas em quatro estados: Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Sobre a EcoRodovias

A EcoRodovias é uma proeminente empresa brasileira especializada em concessões de rodovias e infraestrutura de transporte. Ela se destaca por sua extensa malha de rodovias sob concessão, comprometendo-se com a excelência na prestação de serviços de transporte e logística. Além disso, a EcoRodovias se empenha ativamente na promoção da diversidade e inclusão em seu quadro de funcionários, implementando programas e metas específicas para aumentar a representatividade de grupos minoritários, como pessoas negras. A empresa desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e manutenção da infraestrutura viária no Brasil, contribuindo para a mobilidade e o crescimento econômico do país, enquanto adota práticas comerciais voltadas para a responsabilidade social.