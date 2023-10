Ed Sheeran bate show do Chainsmokers em Las Vegas após turnê de encerramento

Ed Sheeran comemorou o fim de sua turnê norte-americana com uma grande participação especial de ninguém menos que os Chainsmokers, que dividiram os holofotes… e algumas de suas bebidas, ao que parece.

O cantor encerrou a etapa norte-americana de sua turnê no sábado, no Allegiant Stadium – e quando terminou seu próprio show… ele correu para o XS Nightclub, no cassino-resort Wynn Las Vegas, onde Alex Bola dar Drew Taggart estavam lançando discos para os fãs.