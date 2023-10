Ed Sheeran diz que Snoop Dogg o deixou tão chapado que ele não conseguia enxergar direito

Ed diz que foi no início deste mês quando ele se viu nos bastidores com Snoop, sua esposa e Russel Crowe em Melbourne, Austrália.

Ed admitiu Conan O’Brien é dele Podcast “Precisa de um Amigo” que ele não fuma muito, mas ainda assim se iluminou com a chance de dizer que “fumou com Snoop” quando The Doggfather o acertou com o puff, puff, pass.