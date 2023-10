Ed Sheeran tem seu próprio túmulo no quintal: “As pessoas acham que é muito mórbido”

Ed Sheeran, o famoso cantor e compositor, revelou que cavou sua própria cova em seu quintal e está pronta para seu descanso final. Em entrevista com GQ HypeSheeran explicou que não é uma cripta, mas sim “um buraco que é cavado no chão com um pedaço de pedra por cima, então sempre que chegar o dia e eu morrer, posso entrar lá”.

A ideia por trás disso era ter um lugar onde ele pudesse lamentar as pessoas que faleceram em sua vida. Sheeran também mencionou que percebeu que gostaria de ser enterrado lá para que suas filhas, Lira e Júpiter, poderia se lembrar dele. “Já tive amigos que morreram sem testamento e ninguém sabe o que fazer”, acrescentou.

Embora alguns possam achar isso mórbido, Sheeran vê isso como uma solução prática. “As pessoas acham que é muito estranho e mórbido, mas acho importante estar preparado”, explicou.

Ele revelou outra história selvagem

Além de seus planos funerários únicos, Sheeran também compartilhou uma história maluca sobre ficar chapado com Snoop Dogg. Durante um podcast com Conan O’Brien, ele revelou que ele e o rapper estavam indo “de maneira direta por direta por direta por direta” depois que Snoop Dogg se apresentou em Melbourne. No entanto, Sheeran ficou tão chapado que não conseguia enxergar direito. “Só me lembro de olhar para ele e dizer: ‘Não consigo ver agora’”, lembrou ele.

Apesar de sua fama e sucesso, Sheeran permanece realista e identificável. Ele não tem medo de compartilhar suas peculiaridades e ideias não convencionais, o que é parte do que o torna tão cativante para seus fãs.

Os planos de enterro de Sheeran podem parecer pouco convencionais para alguns, mas para ele é uma maneira prática de garantir que seus entes queridos saibam o que fazer quando chegar a hora. Como ele mesmo disse: “É melhor estar preparado do que não”.