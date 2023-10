Eddie Alvarez e Mike Perry trocam farpas: ‘Se você arrancar meus dentes, cuspo em você’

Eddie Alvarez e Mike Perry estão prontos para ir atrás disso.

Na quarta-feira, o Bare Knuckle FC anunciou que Alvarez e Perry encabeçaram o BKFC 56 em uma luta de boxe com os nós dos dedos de 175 libras em Salt Lake City em 2 de dezembro. A luta é a primeira de Alvarez desde sua estreia com os nós dos dedos no BKFC 41, quando ele venceu Chad Mendes na decisão dividida.

Falando com Ariel Helwani em A hora do MMA“The Underground King” revelou como a luta aconteceu.

“Originalmente, quando comecei a falar com Bare Knuckle, queríamos Mike Perry primeiro”, disse Alvarez. “Esse era o adversário que queríamos originalmente. Fiquei parado por dois anos e simplesmente não queria fazer algo que as pessoas não se importassem. Mike Perry tinha algum impulso atrás dele, ele havia derrotado alguns bons nomes e estava ganhando impulso atrás dele, e eu queria lutar contra alguém com quem as pessoas se importassem, que os fãs pudessem apoiar. …

“Não vejo um único fã de luta, seja você fã de boxe, fã de MMA, fã de luta, quem não vai assistir essa luta? E normalmente não perco essas lutas. Mike Perry, ele é o tipo certo de oponente para tirar o melhor de mim. Ele vai se apresentar e tentar me machucar, e quando os caras fazem isso, quando os caras me colocam nesse perigo e me deixam com um pouco de medo, algo surge em mim. Essas são minhas melhores lutas. Essa será a minha melhor luta até o momento, porque é o adversário certo para colocar na minha frente.”

O confronto entre Alvarez e Perry aparentemente já estava em andamento há algum tempo, mas não foi oficializado porque Perry serviu como lutador reserva para a luta de boxe entre Logan Paul e Dillon Danis no fim de semana passado. Quando os serviços de Perry não foram necessários, o BKFC avançou a todo vapor neste confronto.

Perry também está. Durante a entrevista de Alvarez em A hora do MMA, ele ligou para trocar golpes verbais.

“Você teve uma pequena briga com Chad Mendes, mas definitivamente estou um passo acima disso”, disse Perry a Alvarez. “E você parece meio estúpido, então estou animado para ver o que meus socos farão com aquele idiota. …

“Não acho que seja uma grande luta para ele no boxe. Acho que o que Conor McGregor fez com ele com as mãos [says it all] – e isso depois de vencer Rafael dos Anjos. E é com os nós dos dedos nus. Chad bagunçou muito bem o rosto. Eu só acho – eu aceito. Trabalho fácil. Dinheiro fácil.”

Alvarez é um dos pesos leves mais condecorados da história do MMA; ele ganhou cinturões em quase todas as grandes organizações e tem mais vitórias na carreira do que Perry em lutas. Embora as coisas tenham permanecido bastante respeitosas entre os dois durante essas idas e vindas, Alvarez ficou um pouco incrédulo com a ideia de que seria uma luta fácil para qualquer um.

“Nunca tive dinheiro fácil e ele sabe disso”, disse Alvarez. “Ele sabe que é bobagem dizer isso. Todas as lutas que participei dessa maneira, venci. Eu ganhei todos eles. Não vou mentir, o cara é grande e assustador. Ele é grande e assustador para todos. Até para mim mesmo. E é isso que me deixa acordado à noite, é isso que me deixa animado com esse confronto. Ele é acertável, é grande, é desajeitado, é muito acertável e, quando vai contra caras menores, ele se sai pior. Quanto maior e mais lento for o seu oponente, melhor ele se sai. Não sou um adversário grande e lento. Sou rápido, vou me mover e vou bater muito em você. E aos 175, não bato como o peso leve que costumava ser. Aos 175 anos, esses tiros serão fortes e pesados.”

Por sua vez, Perry argumentou que embora Alvarez seja muito talentoso e um grande lutador, há uma questão de peso. Alvarez é peso leve de carreira no MMA e sua luta contra Mendes no BKFC 41 foi disputada na categoria até 165 libras. Enquanto isso, Perry lutou contra o ex-campeão peso médio do UFC, Luke Rockhold, na mesma luta, pesando 185 libras, e literalmente arrancou os dentes de Rockhold. Mas Alvarez afirma que não é Luke Rockhold.

“Você acha que sou comparável a Luke? Você sabe que Luke não deveria lutar com os nós dos dedos”, disse Alvarez. “Você sabia disso antes de lutar com Luke, que ele não era um lutador desarmado. Seja honesto com o público. Você pensou que Luke Rockhold era um lutador de luta livre? Se você arrancar meus dentes, vou cuspi-los de volta em você, prometo. Não sou Luke Rockhold. Vou cuspi-los em você.

“Nunca estive em uma briga de rua que perdi”, acrescentou Alvarez mais tarde. “Já perdi lutas de MMA, perdi lutas de wrestling, perdi um monte de coisas diferentes na minha vida. Corridas, basquete, você escolhe o esporte, eu perdi. … Mas nunca perdi uma briga de rua. E eu vejo os nós dos dedos nus como uma briga de rua. Estou invicto na rua.”

Embora Alvarez e Perry continuassem a trocar tiros um com o outro durante o restante da entrevista, os dois homens também demonstraram muito respeito, com Perry dizendo que Alvarez pode ser seu oponente mais difícil de todos os tempos e Alvarez dizendo que gosta de Perry e é por isso que ele queria essa luta. E embora Perry, é claro, tenha prometido vitória para si mesmo, Alvarez não estava disposto a fazer o mesmo, em vez disso apenas prometeu um grande show para os fãs.

“Não vou sentar aqui e mentir – não tenho ideia [what’s going to happen]”, disse Álvarez. “Especialmente com os nós dos dedos nus. Ficar sentado aqui como Mike dizendo: ‘Eu sei que vou vencer’. Mike não sabe nada. Mike não sabe o que vai acontecer e nem sabe. Mas vamos lutar no dia 2 de dezembro e vai ser muito ruim. Vai ser ruim para mim e vai ser ruim para ele, e um de nós levantará a mão. Mas não será um dinheiro fácil e ele não sabe se vai ganhar ou não. Ele não tem ideia. Eu poderia dar uma surra nele. Ele não tem ideia do que vai acontecer no dia 2 de dezembro, e é por isso que estou animado.”