Eddie Hearn: Tyson Fury ‘parecia petrificado’ contra Francis Ngannou, ‘manchou enormemente seu legado’

Francis Ngannou abalou profundamente o mundo do boxe ao quase derrotar Tyson Fury na chocante e polêmica decisão dividida de sábado na Arábia Saudita.

O presidente do Count Matchroom Sport, Eddie Hearn, está entre aqueles que ainda estão em estado de choque com o que aconteceu na estreia do ex-campeão peso-pesado do UFC no boxe profissional.

“Achei que ele tivesse vencido a luta”, disse Hearn na segunda-feira A hora do MMA. “E para uma estreante vencer o campeão mundial dos pesos pesados ​​é simplesmente a coisa mais inacreditável [feat]. E eu sei que ele tem o respeito das pessoas e tudo mais, mas na verdade ele também deveria sair com a maior vitória da história do boxe. Essa é a realidade. Não acredito que ele fez isso.

“Você não pode deixar de respeitar o que ele fez. Tipo, você pode dizer que Fury não estava focado, você pode dizer isso. [Ngannou went] lá sob imensa pressão, imensa pressão, contra um cara que é difícil e estranho – e só para explicar para pessoas que podem não acompanhar tanto o boxe, as pequenas coisas que Fury faz, que funcionam com 99 por cento dos boxeadores, simplesmente não Não trabalho com Francis Ngannou. Tipo, as fintas, as armadilhas que ele está armando. Se isso foi brilho ou ingenuidade [from Ngannou] realmente não importa, mas tenho que respeitá-lo.”

Hearn fez um mea culpa completo na segunda-feira, depois de anteriormente ter sido firme em sua posição de que Ngannou não tinha chance de ser competitivo com Fury.

O executivo da Matchroom Sports, que promove os boxeadores peso-pesado Anthony Joshua e Dillian Whyte sob sua bandeira, elogiou Ngannou por ser destemido diante do campeão linear dos pesos pesados ​​do boxe. Ngannou derrubou Fury no terceiro round, abriu um corte na testa de Fury com socos no clinche e, finalmente, foi o autor da maioria das sequências significativas da luta. No final, dois juízes marcaram a luta para Fury, 96-93 e 95-94, enquanto o único dissidente deu a Ngannou uma pontuação de 95-94. Mas a opinião popular certamente ficou do lado de Ngannou quando tudo foi dito e feito.

“Eu nunca vi Tyson Fury [look like that]”, disse Hearn. “Ele parecia petrificado. Quando foi eliminado no terceiro round, ele não quis se envolver. Ele foi jogado como uma boneca de pano no clinch. Que Francis fez tantas coisas básicas bem lá – sua guarda era sólida, ele acertou tiros – ainda estou [shocked].

“Obviamente, você é seu [MMA] comunidade, somos nossos [boxing] comunidade – e nossa comunidade está andando por aí [in a daze]e vocês estão andando por aí [puffing your chests out]. Isso é o mais bizarro: as lutas cruzadas não são competitivas. Tipo, eles não deveriam ser competitivos. É como se um boxeador que nunca lutou MMA antes, entrasse e não apenas nocauteasse um cara do UFC, mas realmente competisse com ele em termos de habilidade. Eu não posso acreditar. É incrível.”

“Acho que Tyson terá dificuldades nas próximas semanas, porque estará em cima dele”, acrescentou Heard. “E ele não gosta disso. Ele não vai gostar das críticas. E ele provavelmente fará uma pausa nas redes sociais ou na mídia e simplesmente escapará e dirá: ‘Vou apenas relaxar’, e tempo para a família, Natal e coisas assim. Mas as críticas vão prejudicá-lo, porque mancharam enormemente o seu legado.”

Ao que tudo indica, o próximo movimento de Fury ainda será uma reviravolta relativamente rápida para uma luta de unificação do título dos pesos pesados ​​contra Oleksandr Usyk em algum momento no início de 2024.

Esse confronto tem sido uma das lutas mais esperadas de todo o boxe há mais de um ano. E embora ainda seja significativo, Hearn acredita que o desempenho de Ngannou contra Fury tirou um pouco do brilho de uma luta que deveria ser um grande sucesso de bilheteria.

“É uma dinâmica interessante agora”, disse Hearn. “Eu disse depois da entrevista que foi uma reação meio repentina que a luta Usyk-Fury acabou. Obviamente não está morto. Ainda é uma grande luta. Mas o valor dessa luta despencou. Porque realmente, você quer vê-lo revanche com Francis Ngannou. E acho que Francis Ngannou agora tem muitas oportunidades.”

Dito isso, Hearn acredita que o resultado impressionante de sábado ainda foi uma vitória tanto para o boxe quanto para o MMA, mesmo que apenas por causa da atenção que o feito de Ngannou atraiu para ambos os esportes.

“É realmente incrível para o boxe e o MMA”, disse Hearn. “Muitas pessoas estão dizendo: ‘Isso é terrível para o boxe, um cara acabou de entrar e vencer Tyson Fury.’

“É tipo, cara, você sabe quantas pessoas estão falando sobre boxe hoje? Na verdade, acabei de voltar, fui à academia – todo mundo está falando sobre isso. E se você é Francis Ngannou agora, você está sentado aí como um dos boxeadores mais valiosos do mundo. E você tem razão, ele pode voltar ao mundo do MMA e fazer uma luta enorme.

“Agora ele é um grande nome. Enorme. Boa sorte para ele.