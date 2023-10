Eddie Hearn: Tyson Fury ‘parecia que nunca tinha lutado boxe antes’ contra Francis Ngannou

Eddie Hearn não estava na Arábia Saudita, mas certamente estava pensando na maior luta de boxe do fim de semana, depois que Tyson Fury foi derrotado pelo ex-campeão peso pesado do UFC Francis Ngannou por decisão dividida.

“Você tem um cara que nunca lutou boxe antes, lutando contra um cara que também parecia nunca ter lutado boxe antes”, disse o promotor do Matchroom Boxing ao DAZN. “Não posso acreditar no que estávamos assistindo – um completo novato no livro de todos acabou de vencer Tyson Fury. Ngannou venceu essa luta. Ele o deixou cair. Quer dizer, eles fizeram muito pouco no final da luta, mas Fury parecia… você está falando do campeão mundial dos pesos pesados.

Fury fechou como favorito nas apostas de -1400 contra o grande azarão Ngannou, no entanto, a luta certamente não foi assim. O atual peso pesado do PFL foi competitivo com o campeão de boxe linear do início ao fim, chegando a marcar um knockdown em Fury no terceiro round, naquele que acabou sendo o momento de maior impacto da luta.

“Eu assisti e nem parecia um figurão”, disse Hearn. “Respeito a Francis Ngannou. Ele pisou no ringue, nunca lutou boxe antes – ainda acho que ele é derrotado por muitos níveis abaixo disso, mas respeito por ele.”

Após a vitória, Fury agora deve enfrentar Oleksandr Usyk, peso pesado ucraniano que detém outros títulos mundiais importantes do esporte, em uma luta indiscutível pelo título. Os dois competidores ainda se enfrentaram após a luta do evento principal, no sábado.

Hearn acredita que Ngannou merece uma revanche com Fury, mas diz que seu lutador Anthony Joshua adoraria a chance de enfrentar Fury – ou mesmo Ngannou – após a chocante disputa de 10 assaltos.

“Esqueça Fury-Usyk”, disse Hearn. “Esqueça, porque, primeiro, Ngannou acabou de vencê-lo. Ou você dá a ele a revanche ou deixa [Joshua] encerrar sua carreira. Seis rodadas é tudo o que precisamos. Mas se Fury tiver que lutar contra Usyk, deixe AJ cuidar de Ngannou. Três rodadas é tudo o que precisamos.

“Nunca esperávamos mencionar o nome de Ngannou, mas ele conquistou esse direito. Ele venceu Tyson Fury – e vejo pessoas dizendo que Ngannou venceria Anthony Joshua. É só assistir, fazer aquela luta e ver o que acontece, três rounds é tudo que precisamos. Mas se quisermos lutar contra Tyson Fury e encerrar sua carreira, isso também não é problema.

“Que bagunça. Que bagunça fizemos no boxe esta noite. Mas que espetáculo.”