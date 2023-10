Eden Hazard anuncia aposentadoria do futebol: realizei meu sonho, joguei e me diverti

Acom apenas 32 anos, Perigo do Éden anunciou sua aposentadoria do futebol.

O belga partiu Real Madrid no verão de 2023, um ano antes do término de seu contrato, e não assinou com nenhum outro clube, apesar de vários rumores.

Após uma lesão sofrida em sua primeira temporada no Real Madridem confronto pela Liga dos Campeões contra PSG na campanha 2019/20, Perigo nunca mais foi o mesmo e lutou contra lesões no Estádio Santiago Bernabeu.

Edin Hazard minimiza rumores de brigas no vestiário

Ele se aposenta tendo alcançado sucesso com Lille e então, mais notavelmente, com Chelsea e a Seleção Belgaque levou ao terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018.

Declaração completa de aposentadoria de Eden Hazard

O jogador fez o anúncio nas redes sociais, compartilhando uma postagem na qual explicou seu raciocínio.

“Você deve ouvir a si mesmo e dizer pare na hora certa”, começou sua declaração no Instagram.

“Depois de 16 anos e mais de 700 partidas disputadas, decidi encerrar minha carreira como jogador de futebol profissional.

“Consegui realizar meu sonho, joguei e me diverti em muitos campos ao redor do mundo.

“Durante a minha carreira tive a sorte de conhecer grandes dirigentes, treinadores e companheiros de equipe – obrigado a todos por esses ótimos momentos, sentirei falta de todos vocês.

“Quero também agradecer aos clubes em que joguei: LOSC, Chelsea e Real Madrid; e agradecer à RBFA pela minha Seleção Belga.

“Um agradecimento especial à minha família, aos meus amigos, aos meus conselheiros e às pessoas que estiveram perto de mim nos bons e nos maus momentos.

“Finalmente, um enorme obrigado a vocês, meus fãs, que me acompanharam por todos esses anos e por seu incentivo em todos os lugares onde joguei.

“Agora é a hora de curtir meus entes queridos e ter novas experiências.

“Vejo vocês fora do campo em breve, meus amigos.”