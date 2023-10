EDITAL a caminho! Saiba como serão as provas do concurso MMA

O concurso MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima) anuncia que está chegando em breve. Com edital iminente, o certame já conta com banca organizadora.

A empresa organizadora é a Cebraspe.

Sobre o concurso MMA

O aguardado edital do próximo concurso para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) deverá ser divulgado até, no máximo, 2 de novembro.

A organização do processo seletivo já foi definida e a responsabilidade recai sobre o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Contudo, o nome da empresa ainda aguarda confirmação oficial por meio de publicação no Diário Oficial, um procedimento que deve ocorrer nos próximos dias.

A autorização para a realização do concurso foi concedida em 2 de maio, estabelecendo um prazo de seis meses para a publicação do edital de abertura das inscrições. Detalhes cruciais sobre os critérios das provas e as taxas de participação já foram adiantados no projeto básico do processo seletivo.

Vagas concurso MMA

No total, o MMA disponibilizará 98 vagas para o cargo de analista ambiental, uma carreira que exige nível superior de escolaridade. O salário inicial para aqueles com apenas graduação é de R$ 9.735,70.

Este concurso representa uma oportunidade significativa para profissionais que desejam contribuir para a conservação do meio ambiente e a mitigação das mudanças climáticas.



Você também pode gostar: