Edital com 271 vagas para o CONCURSO CTI acaba de ser divulgado

O concurso CTI (Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer) anuncia que o edital foi liberado com grandes oportunidades.

Ao todo são 271 chances e os salários são imperdíveis.

Sobre o concurso CTI

Nesta segunda-feira, 9 de outubro, o Diário Oficial da União trouxe a publicação do edital do aguardado concurso para o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, conhecido como CTI.

Este concurso oferece um total de 271 vagas, divididas em 49 oportunidades imediatas e 222 para criar uma lista de reserva de candidatos. As vagas são para os cargos de tecnologista e pesquisador, ambos exigindo formação de nível superior.

As remunerações podem alcançar até R$ 16.134,86, principalmente para os pesquisadores que possuem doutorado. Vale destacar que esse concurso é parte de um conjunto de 814 vagas autorizadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação (MCTIC).

As inscrições estarão abertas no período de 9 a 28 de novembro, dando a todos os interessados a oportunidade de participar desse processo seletivo promissor.

As vagas são para Campinas- São Paulo.

Requisitos dos cargos do concurso CTI



As exigências de cada cargo são:

No caso de pesquisador, as exigências e remunerações são as seguintes:

CARGO 1: PESQUISADOR ASSOCIADO I – ESPECIALIDADE: TECNOLOGIAS HABILITADORAS – ÁREA DE ATUAÇÃO: MICRO E NANOELETRÔNICA

REQUISITOS: doutorado, devidamente registrado (diploma, certificado ou declaração de conclusão) em Engenharias, Física, Química ou Ciências e ter realizado pesquisa, durante pelo menos três anos, após a obtenção do título de Doutor; e ter realizado pesquisa de forma independente em sua área de atuação, demonstrada por publicações relevantes de circulação internacional, e considerando-se também sua

contribuição na formação de novos pesquisadores.

REMUNERAÇÃO: R$ 9.962,64 (vencimento básico de R$ 7.617,64, acrescido de Gratificação de Desempenho do Plano de Cargos e Carreiras de que trata a Lei nº 8.691/1991, no valor máximo de R$ 2.345,00, a depender de processos de avaliação de desempenho).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

REQUISITOS: doutorado, devidamente registrado (diploma, certificado ou declaração de conclusão) em Engenharias, Física, Química ou Ciências da Computação; e ter realizado pesquisa, durante pelo menos três anos, após a obtenção do título de Doutor; e ter realizado pesquisa de forma independente em sua área de atuação, demonstrada por publicações relevantes de circulação internacional, e considerando-se também sua contribuição na formação de novos pesquisadores.

REMUNERAÇÃO: R$ 9.962,64 (vencimento básico de R$ 7.617,64, acrescido de

Gratificação de Desempenho do Plano de Cargos e Carreiras de que trata a Lei nº

8.691/1991, no valor máximo de R$ 2.345,00, a depender de processos de avaliação de desempenho).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

CARGO 3: PESQUISADOR ASSOCIADO I – ESPECIALIDADE: SAÚDE AVANÇADA – ÁREA DE ATUAÇÃO: BIOSSENSORES E BIOFABRICAÇÃO

REQUISITOS: doutorado, devidamente registrado (diploma, certificado ou declaração de conclusão) em Engenharias, Física, Química, Biologia, Ciências Médicas ou em Clínica Médica; e ter realizado pesquisa, durante pelo menos três anos, após a obtenção do título de Doutor; e ter realizado pesquisa de forma independente em sua área de atuação, demonstrada por publicações relevantes de circulação internacional, e considerando-se também sua contribuição na formação de novos pesquisadores.

REMUNERAÇÃO: R$ 9.962,64 (vencimento básico de R$ 7.617,64, acrescido de Gratificação de Desempenho do Plano de Cargos e Carreiras de que trata a Lei nº 8.691/1991, no valor máximo de R$ 2.345,00, a depender de processos de avaliação de desempenho).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

Clique aqui para acessar os demais requisitos.

Como se inscrever concurso CTI

Os interessados neste concurso CTI poderão se inscrever no portal da banca Cebraspe.

As taxas são as seguintes:

pesquisador júnior – R$ 130

pesquisador pleno I – R$ 148

pesquisador pleno II – R$ 168

pesquisador associado – R$ 190

Como serão as provas

No concurso do CTI, está agendada a realização das provas escritas objetivas para o dia 28 de janeiro, no período da tarde, com uma duração prevista de 3 horas e 30 minutos.

O processo seletivo compreenderá as seguintes fases:

a) Provas escritas objetivas, que têm a finalidade de eliminar candidatos e também de classificá-los;

b) Uma etapa de prova oral, que possui caráter eliminatório e classificatório;

c) A necessidade de apresentação de um memorial, com caráter classificatório, ressalvando os cargos de Tecnologista Júnior;

d) A análise dos títulos e currículos dos candidatos, que será utilizada para fins de classificação.

A parte objetiva das provas será composta por 120 perguntas, divididas da seguinte maneira:

50 perguntas sobre conhecimentos gerais.

70 perguntas sobre conhecimentos específicos.