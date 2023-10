Edital do Concurso Nacional Unificado sairá em 2023

Você que é concurseiro deve estar por dentro das atualizações sobre o Concurso Nacional Unificado. Afinal, esse imenso certame deve oferecer mais de 6500 vagas de trabalho em diversos órgãos públicos que já confirmaram a participação.

Agora, uma nova atualização dá conta de que o edital deve sair ainda em 2023. Assim, é importante estar atento e se manter antenado com as novidades acerca do CNU enquanto se prepara para as provas.

E para te ajudar com isso, hoje trouxemos muitas informações e dicas sobre o certame, para que você saiba o que já foi divulgado e o que continua por vir. Assim sendo, não deixe de ler até o final para não perder nada importante.

Edital do Concurso Unificado deve sair ainda este ano

Agora que os órgãos da esfera pública já aderiram formalmente ao CNU, a próxima etapa é a elaboração do termo de referência que dará a liberação para a contratação da banca organizadora.

A saber, segundo o regulamento do CNU, a equipe de governança deve se oficializar até o dia 30 de outubro. Depois disso, a contratação da banca deve acontecer até 22 de novembro.

Assim sendo, após o cumprimento dessas etapas, o edital já poderá ter divulgação, o que deve acontecer ainda este ano, em dezembro. Afinal, como a previsão é de que as provas objetivas sejam aplicadas já no primeiro semestre de 2024, a expectativa é que o edital do Concurso Nacional Unificado saia ainda em 2023.

O que é o CNU?



O Concurso Nacional Unificado representa um avanço significativo na esfera de concursos públicos. Afinal, ele se caracteriza por um único edital, que abrange todos os órgãos federais autorizados a realizar seleções em 2023.

Para resumir, é a junção de vários concursos públicos em um só, onde os resultados serão utilizados para dar provimento de vagas para diferentes entidades públicas.

Esse conceito visa não apenas a otimização do processo de contratação de novos servidores, mas também a promoção da igualdade de oportunidades. Sendo assim, tornando o acesso às vagas no serviço público mais próximo da população.

O que já está certo sobre o concurso?

Qualquer concurso público demora bastante até lançarem oficialmente, por ser preciso que tudo tenha as devidas liberações legais para o certame ter validade. Um concurso de esfera nacional da magnitude do Concurso Nacional Unificado geralmente leva ainda mais tempo, uma vez que são muitas as entidades a participar, as vagas oferecidas e o número de inscrições. Dessa forma, as movimentações já começaram faz tempo.

De acordo com informações fornecidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), um total de 20 órgãos federais optou por aderir à proposta de um edital unificado, representando uma adesão significativa, correspondendo a 72%. Assim, este empreendimento marca a estreia de concursos unificados na esfera federal.

Para oferecer uma visão mais detalhada das últimas atualizações do Concurso Nacional Unificado, veja a linha do tempo do certame até agora:

No dia 25 de agosto de 2023, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) apresentou a proposta do edital unificado; Em 29 de setembro de 2023, publicaram um decreto presidencial no Diário Oficial, fornecendo informações cruciais sobre a execução do concurso público, bem como delineando a participação de comissões, comitês e grupos técnicos; Por fim, em 5 de outubro de 2023, ocorreu a emissão de uma portaria, detalhando as etapas do concurso público e estabelecendo um cronograma para a seleção da banca examinadora.

Vale ressaltar que os órgãos federais que tiveram seus editais autorizados no decorrer deste ano tinham prazo até 29 de setembro de 2023 para deliberar sobre sua adesão a essa iniciativa. Ademais, as entidades puderam aderir ao Concurso Nacional Unificado voluntariamente.

Como estudar para o Concurso Nacional Unificado (CNU)

Os concurseiros que estão se preparando para fazer a prova do Concurso Nacional Unificado podem ter dúvidas sobre como estudar, uma vez que esse conceito é uma novidade.

No entanto, o ideal é focar no estudo referente ao órgão ao qual você deseja servir. Por exemplo, se você quer trabalhar no IBGE, foque seus estudos nas disciplinas exigidas por esse órgão. Até porque, na hora de escolher os blocos, você deixará claro para qual entidade deseja fazer a prova.

Desse modo, as dicas para se preparar para o CNU seguem a mesma linha que as dos demais certames:

Estabeleça uma rotina de estudo disciplinada;

Comece estudando disciplinas de conhecimento básico e depois se aprofunde nos conhecimentos específicos;

Assim que definirem a banca, estude o perfil dela.

Então, agora que você já sabe que o edital do Concurso Nacional Unificado deve sair ainda este ano, coloque essas dicas em prática e boa sorte!