Educação em tempo integral da Prefeitura de Penedo é destaque nacional no Itaú Social

Um dos investimentos do governo Ronaldo Lopes/João Lucas projeta Penedo novamente no cenário nacional, agora graças aos benefícios do Programa de Educação em Tempo Integral, desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), destacado em reportagem do Itaú Social.

O programa da instituição financeira relacionado com iniciativas que melhoram a qualidade da educação na rede pública ganhou uma reportagem publicada nesta segunda-feira, 16.

A matéria assinada por Afonso Capela Júnior (Rede Galápagos), com fotos de Lucas Albin (Agência Ophelia) recebeu o título Carpe Diem em Penedo, expressão em latim que pode ser entendida como aproveitar o seu dia da melhor forma possível, como fazem cerca de 500 estudantes das duas escolas inicialmente contempladas pela Prefeitura de Penedo.

O relato do adolescente Marcelo Rocha Santos, aluno do 8º ano da Escola Municipal Douglas Apratto Tenório, abre o texto que exemplifica como o sistema de tempo integral viabiliza avanços no desempenho dos estudantes no contraturno das aulas.

Educação em Tempo Integral da Prefeitura de Penedo impressiona gestores

Além de atividades complementares relacionadas com esportes e recreação, alunos e alunas recebem reforço escolar e alimentação de qualidade, totalizando cinco refeições por dia, tudo isso com acompanhamento de professores, monitores e nutricionistas.

O Secretário Luciano Lucena foi entrevistado e reafirmou o compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes em ampliar o programa de Educação em Tempo Integral. A previsão de atendimento para 2024 é de um total de 2 mil crianças e adolescentes com a inclusão de mais 1.488 novos estudantes.