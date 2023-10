‘El Tri’ não pode mais: a seleção mexicana não pode mais usar o apelido após chocante decisão judicial

Rlembrando as palavras “Os Rolling Stones se encontram e você e eu teremos que nos encontrar um dia” (Pedras que rolam vão se encontrar, e você e eu teremos que nos encontrar algum dia), como recita uma canção do renomado mexicano cantor de rock Alex Loranão se pode deixar de dedicar essas letras aos altos executivos da Federação Mexicana de Futebol (FMF) neste Quarta-feira.

Depois de algum tempo de disputas legais, Lora posso dizer com orgulho que saiu vitorioso.

A inacreditável vitória legal de Alex Lora

De acordo com David Medrano Félixjornalista de TV Azteca e colaborador do jornal esportivo Registro, Lora ganhou um ação judicial contra o órgão de governo do México esporte mais popular.

A batalha jurídica girou em torno da uso comercial e artístico do nome de seu grupo musical ‘Os três’nome que a FMF também usava há muito tempo para se referir ao seleção nacional de futebol.

Lora celebrou esta vitória e expressou a sua felicidade ao afirmar que foi um dia histórico em que o verdadeiro vencedor foi Rock mexicano e sua rica tradição.

A lenda do rock espanhol Alex Lora venceu uma disputa legal contra a federação mexicana de futebolLAPRESSE

Quem é Alex Lora e quando foi fundado o ‘El Tri’?

Vale a pena notar que ‘Os três’ é uma verdadeira instituição de Rock em espanholuma banda que deixou uma marca indelével no mexicano e latino Americano cena musical.

Fundado em 1968 por Alex Lorao grupo tem mantido presença constante em Cultura musical mexicana.

O estilo distinto de ‘Os três’ é caracterizada pela fusão de rock and roll, blues, e outros gêneros.

Suas letras, em sua maioria simples, mas profundas, abordam temas que ressoam na vida cotidiana, na sociedade e nas experiências pessoais, conectando-se de maneira única com seu público.

Entre seus maiores sucessos estão “Pobre Sonhador” (Pobre Sonhador) e “Triste canção de amor” (Triste canção de amor).

Porém, para além dos seus álbuns, o que distingue esta banda é a sua performances ao vivoatravés do qual eles se conectaram profundamente com seus seguidores dedicados durante várias décadas.

Alex Lora não é apenas o vocalista inconfundível mas também a cara do grupo, com um estilo único e uma voz que, longe de ser a mais melodiosa, se adapta notavelmente ao seu estilo musical.