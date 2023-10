ela pode valer mais de R$2MIL

Prepare-se para uma exploração emocionante no mundo das moedas raras! A tão desejada moeda rara de 1 real com a representação do beija-flor, cuja procura já era elevada, teve seu valor atualizado, prometendo surpreender ainda mais. Caso você tem guardada alguma moeda de 1 real do Beija-Flor saiba que ela pode valer uma fortuna se tiver um pequeno detalhe. Leia até o fim e entenda.

A Origem da Moeda de 1 Real

A trilha da moeda de 1 real remonta a 1994, sendo ela introduzida como parte do Plano Real. Desde então, esta moeda sofreu várias alterações em seu design e composição, transformando algumas versões em verdadeiros tesouros para os colecionadores.

Compreendendo a Raridade de uma Moeda

A raridade de uma moeda é determinada por diversos fatores, como a quantidade produzida, o ano de cunhagem, o estado de conservação e a presença de erros de cunhagem. Mas, o que torna a moeda de 1 real do beija-flor um verdadeiro achado?

A Moeda de 1 Real do Beija-Flor: Um Tesouro Raro

Existem moedas de 1 real que valem muito mais do que seu valor nominal. Uma das mais cobiçadas é a moeda de 1 real do beija-flor, especialmente rara e valorizada, que pode alcançar cifras impressionantes em negociações entre colecionadores.

O Valor Atualizado da Moeda de 1 Real do Beija-Flor

Aqui é onde a surpresa realmente acontece! A moeda de 1 real do beija-flor teve seu valor atualizado recentemente, com publicação do catálogo 2024, e teve uma valorização.



Portanto, agora a moeda de 1 real do beija-flor ano 2019 pode chegar a R$600, caso seja de reverso invertido ou R$320 caso reverso horizontal. Ainda há uma moeda do beija-flor que pode superar R$2MIL. Continue lendo e enteda.

O que é o Reverso Invertido?

O reverso invertido é um erro de cunhagem que ocorre quando a imagem ou o texto no verso da moeda é impresso de cabeça para baixo em relação ao anverso. Em outras palavras, se você virar a moeda de cima para baixo (como se estivesse virando uma página de um livro), a imagem ou o texto no verso deve estar na mesma orientação do anverso. Se estiver invertido, é um erro de cunhagem.

Como Identificar a Moeda Rara de 1 Real com Reverso Invertido?

Identificar a moeda rara de 1 real do beija-flor com reverso invertido é simples. Primeiro, observe o anverso da moeda. Nele, você deve ver a imagem do Beija-Flor. Depois, vire a moeda de cima para baixo, como se estivesse virando uma página de um livro. No reverso, você deve ver o valor da moeda (1 real) e o ano de cunhagem. Se a imagem e o texto estiverem na mesma orientação do anverso, a moeda é normal. Se estiverem invertidos, você tem uma moeda rara.

Moeda de 1 Real do Beija-Flor que vale mais de R$2MIL

Recentemente uma moeda de 1 real 2019 beija-flor, moeda comemorativa dos 25 anos do real, foi leiloada por mais de R$2MIL. Caso você tenha alguma moeda com erro de cunhagem, saiba que você tem um tesouro em mãos. Assista o vídeo e saiba tudo:

Ferramentas para Avaliação de Moedas Raras

Existem diversas ferramentas que podem auxiliar na avaliação de uma moeda rara. Alguns exemplos incluem catálogos especializados, sites de numismática e profissionais da área.

Como Comprar e Vender Moedas Raras

Existem diversas formas de comprar e vender moedas raras. Além das lojas especializadas e leilões, marketplaces online como Mercado Livre são plataformas ideais para anunciar suas moedas raras e buscar vendedores.

Dicas para Vender Moedas Raras

Na hora de vender suas moedas raras, existem algumas dicas que podem te ajudar a conseguir o melhor preço.

Pesquise sobre a história da moeda; Forneça garantias de autenticidade; Tire boas fotos; Faça uma pesquisa de preço. Consulte valor de catálogos para não perder muito dinheiro na venda.

Onde Vender Moedas Raras?

Para quem está em busca de vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões. Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas raras.

Quem Compra Moedas Raras?

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034; Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030; Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007. Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98225-0800

Além disso, você também pode fazer parte de grupos de Facebook de negociadores de moedas antigas. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair em golpes.

Então, prepare-se para mergulhar no fascinante mundo das moedas raras e descobrir o que faz da moeda de 1 real do beija-flor um verdadeiro tesouro!