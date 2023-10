Ela se Garante: Secretaria da Mulher apoia empoderamento feminino em Penedo

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal da Mulher (SEMU), promove o projeto Ela Se Garante, incentivando o empoderamento feminino com oficinas que geram independência financeira, segurança, qualidade de vida e saúde mental das penedenses.

A iniciativa inspiradora da pasta criada no governo Ronaldo Lopes/João Lucas visa fortalecer as mulheres, através do empreendedorismo e da atividade física, proporcionando oportunidades significativas direcionadas para a autonomia pessoal e o bem-estar.

Com um enfoque abrangente e inclusivo, o projeto oferece atualmente três modalidades: defesa pessoal, empreendedorismo e dança, esta com aulão incrível realizado na noite desta quarta-feira, 11, no estacionamento do estádio Dr. Alfredo Leahy.

Com orientação de personal trainers, oferta de lanche saudável, massoterapia e a participação da Secretária Mariana Barbosa (SEMU), Teresa Machado (SEMCLEJ), Waninna Mendonça (SEMS) e vereadores, dezenas de mulheres suaram e se divertiram pra valer.

A ação da SEMU reconhece a importância da atividade física para a saúde mental e o bem-estar, criando um espaço onde as mulheres podem se exercitar, expressar sua criatividade e fortalecer a conexão com outras participantes.

“Ontem foi um dia muito especial, inauguramos a mais recente modalidade do nosso projeto, agora com a dança. É uma alegria imensa ver tantas mulheres incríveis reunidas para abraçar essa iniciativa que melhora a autoestima, a saúde e o bem-estar de todas nós”, destaca Mariana Barbosa.

A gestora da SEMU acrescenta que a dança não é apenas uma forma de expressão artística, mas também um meio de conexão, um instrumento para fortalecer o corpo e a mente. “Através dela, podemos encontrar alegria, confiança e bem-estar. A dança é uma linguagem universal que nos permite superar barreiras e, com o Ela Se Garante, estamos comprometidas em tornar essa linguagem acessível a todas as mulheres”.

Em breve, o projeto Ela Se Garante abrirá novas turmas, inclusive para zona rural, reafirmando o compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes com as famílias do campo e a igualdade de gênero na administração que valoriza a capacidade de trabalho das mulheres como nunca se fez na história de Penedo.

“Quero agradecer ao nosso prefeito Ronaldo Lopes por abraçar o nosso projeto, a todas as mulheres que fizeram deste projeto uma realidade. Juntas, somos uma força incrível e sigamos dançando, celebrando nossa autoestima e construindo uma comunidade que promova a saúde e o bem-estar”, conclui Marina Barbosa.

Texto Fagner Honorato/Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte (Secom PMP) e Kamylla Feitosa (SEMCLEJ)