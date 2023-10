Elegibilidade para benefícios SNAP: Quais são os novos limites de renda para solicitar vale-refeição?

Tele Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP)anteriormente conhecido como Programa Vale-Refeição, atende famílias e indivíduos que atendem às diretrizes de renda do programa. Para determinar se você se qualifica para os benefícios do SNAP, você pode entrar em contato com o escritório local de serviços humanos ou com a agência estadual de serviços humanos.

Se você sofreu recentemente uma perda de renda ou um aumento em determinadas despesas, é importante atualizar suas informações junto ao órgão estadual, pois isso pode aumentar seu benefício. Essas despesas incluem custos de moradia ou cuidados infantis, pagamentos de pensão alimentícia ou se alguém em sua família com 60 anos ou mais ou portador de deficiência tiver despesas médicas mensais de US$ 35 ou mais.

Vale a pena notar que FOTO tem regras especiais em vigor após desastres naturais, portanto, se você foi afetado por tal evento, certifique-se de informar as autoridades competentes.

Para ser elegível aos benefícios do SNAP, a renda e os recursos de uma família devem atender a determinados critérios. O rendimento mensal bruto de um agregado familiar deve geralmente ser igual ou inferior a 130 por cento do limiar da pobreza. Por exemplo, para uma família de três pessoas, o limite de pobreza utilizado para benefícios do SNAP no ano fiscal federal de 2024 é de US$ 2.072 por mês. O rendimento líquido, que é o rendimento familiar após deduções, também deve estar no limiar da pobreza ou abaixo dele.

Em termos de bens, os agregados familiares sem um membro com 60 anos ou mais ou com deficiência devem ter activos de 2.750 dólares ou menos, enquanto os agregados familiares com tal membro devem ter activos de 4.250 dólares ou menos.

O que mais você precisa saber?

FOTO conta várias fontes de renda, incluindo renda auferida (antes da dedução dos impostos sobre a folha de pagamento) e renda não auferida, como assistência em dinheiro, Seguro Social, seguro-desemprego e pensão alimentícia. Os activos que contam para a elegibilidade são recursos que poderiam ser utilizados para comprar alimentos, tais como montantes em contas bancárias. No entanto, itens como a casa da família, bens pessoais, poupanças para a reforma e a maioria dos automóveis não contam como activos.

Existem certas categorias de pessoas que não são elegíveis para benefícios do SNAP, independentemente dos seus rendimentos ou bens. Isto inclui indivíduos que estão em greve, aqueles sem estatuto de imigração documentado, alguns estudantes que frequentam a faculdade mais de meio período, certos imigrantes que estão legalmente presentes e certas pessoas com condenações por crimes relacionados com drogas em alguns estados.

Além disso, há um limite de três meses para muitos adultos com idades entre 18 e 52 anos que não têm filhos em casa e não têm deficiências. Esses indivíduos estão limitados a três meses de benefícios do SNAP a cada três anos, a menos que atendam a requisitos específicos de trabalho ou treinamento.