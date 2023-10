‘Eles acabaram de nos perseguir’ Mahomes, gripado, credita os Broncos por derrotar seus Chiefs

PAtrick Mahomes apareceu no estádio sentindo-se mal e indisposto. Só piorou depois do pontapé inicial.

O quarterback de Kansas City não conseguiu se livrar dos efeitos dos sintomas semelhantes aos da gripe ou de uma defesa movimentada do Denver ao apresentar uma das atuações mais pedestres de sua carreira na derrota por 24-9 para o Broncos no domingo.

‘Eles acabaram de nos perseguir’ Mahomes, gripado, credita os Broncos por derrotar seus ChiefsLAPRESSE

“Eu me senti pior ao sair do estádio”, disse Mahomes após sua primeira derrota em sete partidas como titular em Denver e a primeira derrota do Chiefs para o Broncos desde 2015. “Obviamente, não era o nosso dia”.

Ele não tem muitos dias de folga, especialmente fora de casa contra times da AFC West. Mahomes estava 16-0 longe de Arrowhead em jogos divisionais até uma tarde de domingo muito fria em Mile High City.

Ele chegou tarde ao relatório de lesões devido a estar indisposto. A partir daí não foi nada além de uma descida. Mahomes estava fora de sincronia (primeiro jogo sem um TD de passe em quase dois anos), fora do alvo (lançando duas interceptações, perdeu um fumble) e nunca encontrou seu ritmo (uma classificação de passe insignificante de 59,2).

Além de tudo isso, Mahomes sofreu cortes na mão que não arremessava (ele acha que foi pisado depois de uma das muitas vezes em que acabou no chão) e teve que ouvir o estádio tocar “Shake It Off” de Taylor Swift como os Chiefs (6-2) caminharam em direção ao seu túnel. Obviamente era um troll do tight end Travis Kelce e seu relacionamento com a estrela pop, que não viajou para Denver enquanto se preparava para retomar sua “Eras Tour” de enorme sucesso.