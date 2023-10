Eliminar ácaros do sofá é tarefa simples usando esta mistura caseira

Pode parecer impossível, mas eliminar ácaros do sofá se torna uma tarefa simples quando você usa essas misturas caseiras.

Assim, os ácaros podem estar presentes em diversos ambientes da nossa casa, sendo que um dos principais esconderijos é o sofá.

Além de causar alergias, podem ser responsáveis por problemas respiratórios e agravar doenças como a asma.

O que atrai os ácaros?

Os ácaros são microorganismos que podem ser encontrados em diversos ambientes, incluindo o sofá.

Esses pequenos organismos são conhecidos por se alimentarem de restos de pele humana, cabelos e outras partículas presentes em tecidos.

Assim, a falta de higienização adequada do sofá pode favorecer o acúmulo de ácaros, o que pode representar um risco à saúde das pessoas que utilizam esse móvel com frequência.

Os ácaros são responsáveis por desencadear alergias respiratórias, como rinite e asma, além de poderem causar coceiras e irritações na pele.

E para manter o seu lar livre desse problema, separamos algumas dicas que vão te ajudar bastante. Confira:



Aspire o sofá

A primeira e mais simples dica é aspirar o sofá com uma boa frequência. Sendo assim, use um aspirador com filtro HEPA, que retém as partículas mais finas, incluindo os ácaros.

No caso de você não ter um aspirador, existe uma alternativa menos eficaz, mas que ainda é válida.

Basta colocar água, álcool e desinfetante em uma vasilha e molhar um pano limpo na mistura.

Depois, amarre o pano em volta de uma tampa de panela com alça e segure a mesma enquanto passa a tampa por todo o sofá.

Repita o processo algumas vezes, enxaguando pano sempre pre o mesmo acumular sujeira.

Por fim, deixe o móvel secar naturalmente, do lado de fora, ou ainda com a ajuda de um ventilador para acelerar o processo.

Bicarbonato de sódio

Que o bicarbonato de sódio é um ingrediente muito versátil nós já sabemos, mas você sabia que ele também é útil para resolver o problema dos ácaros?

Para isso, basta polvilhar bicarbonato de sódio sobre o sofá e deixar agir por algumas horas antes de aspirar.

Assim, o bicarbonato ajuda a neutralizar o odor causado pelos ácaros e absorver a umidade, reduzindo a quantidade desses insetos.

Óleo essencial de eucalipto no sofá

Além de ser muito cheiroso e versátil, o eucalipto é um repelente natural de ácaros.

Sendo assim, misture algumas gotas de óleo essencial de eucalipto em um copo com água e borrife sobre o sofá.

Lavanda

O óleo essencial de lavanda também é muito eficaz na repelência desses insetos. Para isso, misture algumas gotas do óleo na água e borrife sobre o sofá sempre que sentir necessário.

Álcool de limpeza no sofá

O álcool de limpeza pode ser utilizado tanto para eliminar ácaros quanto suas fezes. Para isso, basta borrifar um pouco de álcool sobre o estofado e deixar secar.

Vinagre de maçã

O vinagre de maçã tem propriedades antifúngicas e antibacterianas, e para utilizá-lo no sofá, basta diluir o vinagre em água e aplicar sobre o sofá com a ajuda de um pano.

Água quente

Caso seja possível, lave as capas do sofá em água quente para eliminar os ácaros e seus resíduos.

Mas lembre-se de seguir as instruções de lavagem indicadas pelo fabricante.

Coloque o sofá no sol

Expor o sofá ao sol por algumas horas pode ajudar a eliminar os ácaros. Assim, os raios ultravioleta têm efeito desinfetante e são prejudiciais aos ácaros.

Capa protetora para o sofá

Para evitar o acúmulo de sujeira e pêlos de animais, utilize uma capa protetora no sofá, que pode ser facilmente removida e lavada.

Dessa forma, isso ajudará a evitar o acúmulo de ácaros e facilitará a limpeza.

Manutenção regular

Além de todas as dicas mencionadas, é importante realizar uma manutenção regular no sofá, aspirando e higienizando-o pelo menos uma vez por semana. Isso ajudará a prevenir a proliferação dos ácaros.

É fundamental lembrar que, apesar de eficazes, essas soluções caseiras não substituem a visita de um profissional especializado em limpeza e higienização de estofados.

Portanto, caso você esteja enfrentando uma infestação severa de ácaros, é indicado buscar ajuda especializada.

Afinal, os ácaros são insetos indesejados que podem se esconder facilmente no sofá, causando alergias e problemas respiratórios.

Então, se você quer colocar essas dicas em prática, depois os conte aqui nos comentários qual funcionou melhor.

E não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares essas receitas caseiras para eliminar os ácaros do sofá, pois essa é uma prática que vai te ajudar a manter a saúde respiratória em bom estado!