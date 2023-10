Elon Musk agita a mídia social: X introduz taxa anual de US$ 1 para postagem de conteúdo

Elon Musk lançou recentemente um novo plano de assinatura em Xanteriormente conhecido como Twitter, que cobrará dos usuários US$ 1 anualmente para postar conteúdo na plataforma. Em postagem no site da X, a empresa anunciou que começou a testar o “Não é um barco“nível de assinatura em dois países: Filipinas e Nova Zelândia.

O plano de assinatura permitirá que novos usuários do X realizem diversas ações na versão web da plataforma, incluindo postar conteúdo, curtir postagens, responder, repassar e citar postagens de outras contas. No entanto, aqueles que optarem por não pagar a taxa de US$ 1/ano terão acesso apenas a ações “somente leitura”, como ler postagens, assistir vídeos e seguir contas.

Elon Musk, o CEO da X, explicou o raciocínio por trás deste novo plano de assinatura em uma postagem na plataforma. Ele afirmou que cobrar dos usuários pela escrita de conteúdo é necessário para combater o problema dos bots na plataforma sem bloquear usuários reais.

“Este novo teste foi desenvolvido para reforçar nossos esforços já bem-sucedidos para reduzir spam, manipulação de nossa plataforma e atividade de bot, ao mesmo tempo em que equilibra a acessibilidade da plataforma com o pequeno valor da taxa. Não é um gerador de lucro”, diz o post.

“Isso não impedirá completamente os bots, mas será 1000 vezes mais difícil manipular a plataforma”, disse Musk.

Musk acredita que a taxa ajudará a reduzir spam

Musk já havia mencionado a possibilidade de introduzir um pequeno pagamento mensal pelo uso do X durante uma discussão sobre IA com Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Ele argumentou que uma taxa mensal impediria a criação de contas de bot. No entanto, neste último anúncio, Musk optou por uma taxa anual de US$ 1.

X enfatizou que este novo plano de assinatura faz parte de seus esforços contínuos para reduzir spam, manipulação e atividade de bots na plataforma. A empresa espera que, ao introduzir uma pequena taxa, consiga encontrar um equilíbrio entre a acessibilidade da plataforma e o combate aos bots.

O preço do plano de assinatura “Not A Bot” varia de acordo com o país e a moeda. Na Nova Zelândia, custará US$ 1,43 NZD por ano, enquanto nas Filipinas custará 42,51 PHP por ano. Além disso, as novas contas criadas nestes dois países serão obrigadas a verificar os seus números de telefone.

Conforme relatado pela Fortune, este novo plano de assinatura faz parte da estratégia mais ampla da X para monetizar a plataforma e garantir sua sustentabilidade a longo prazo.