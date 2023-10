Elon Musk: O centro das atenções no Grande Prêmio dos EUA de F1 pelo carro com o qual chegou

EUnão foi uma surpresa ver Elon Muskdona da Tesla, Space X e X (Twitter), entre outras empresas, no Fórmula 1 Grande Prêmio dos Estados Unidos. O sul-africano já esteve no Grande Prêmio em outras ocasiões, mas sua chegada ao paddock chamou a atenção.

Claro que Musk foi flagrado pelas televisões do camarote da Mercedes, a equipa que convidou o executivo, para quem a pista de Austin está ‘à sua porta’, já que a sede da Tesla fica na capital texana.

Assim como uma de suas famosas gigafábricas, justamente aquela que já abriga a produção daquele que é provavelmente o seu modelo mais comentado. E a bordo daquele carro Musk apareceu na corrida. Ele não passou despercebido, antes mesmo de entrar no Paddock Club do Circuito das Américas.

O Tesla Cybertruck será uma realidade muito em breve… pelo menos na América.@riquezaXliberdade

Um anúncio grátis

Como bom visionário, Musk não perdeu a oportunidade oferecida por F1 fazer campanha gratuitamente para seu próximo lançamento, o Caminhão cibernético Tesla. Uma picape elétrica com design polêmico que em breve receberá seus primeiros proprietários, já que o ato promocional de entregas terá início no dia 30 de outubro, justamente no Texas.

Mas, como bom chefe, Musk já tinha uma unidade para fazer a ‘carona’ até o paddock da F1. É claro que, como era sua intenção, ele não passou despercebido e, claro, arrebatou os fãs, que gravaram centenas de vídeos com sua chegada, espalhando seu alcance pelas redes sociais.

Musk não estacionou propriamente num local isolado, mas entrou ‘na cozinha’ com o enorme SUV de mais de cinco metros. Até as acompanhantes tiveram que trabalhar muito para evitar que os fãs de um dos homens mais ricos do mundo tivessem qualquer altercação com o público americano.

Ele não viajava sozinho, pois estava acompanhado de um de seus filhos, o pequeno X (mesmo nome que rebatizou – sem muito sucesso, por enquanto) Twitter, em quem parece ter incutido a paixão pela Fórmula 1.