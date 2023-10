Elon Musk processado pelo ex Grimes pelos direitos parentais de seus três filhos

Elon Musk está sendo processado por seu ex Grimes sobre os direitos parentais dos três filhos do casal.

A medida ocorre após o músico ser acusado Almíscar de mantê-la longe de seu filho de três anos, X, no mês passado.

Como resultado, Grimes apresentou uma “petição para estabelecer relação parental” em 29 de setembro em um tribunal da Califórnia. Ela fez isso porque ela e o fundador da Tesla não são casados ​​e ela quer que o tribunal determine quem é considerado o pai legal dos filhos.

Grimes não solicitou pensão alimentícia ou direitos de custódia para as crianças, e Musk ainda não respondeu à petição que, embora tornada pública, permanece sob sigilo.

O relacionamento de Grimes e Musk

Grimes e Musk começaram a namorar em 2018 e estiveram envolvidos em um relacionamento intermitente até setembro de 2021, quando se separaram para sempre.

O canadense músico deu à luz seu primeiro filho, um filho chamado X A-Xii, em maio de 2020. O casal também deu as boas-vindas à filha Exa Dark Siderl, também conhecida como Y, por meio de uma barriga de aluguel em dezembro de 2021.

No mês passado, a biografia de ‘Elon Musk’ do jornalista Walter Isaacson revelou que a dupla também teve um terceiro filho, um menino chamado Techno Mechanicus, a quem apelidaram de Tau.

Depois que Isaacson tuitou fotos dos gêmeos do bilionário, Strider e Azure, que ele compartilha com Shivon Zilis, Grimes escreveu em um tweet excluído: “Diga a Shivon para me desbloquear e diga a Elon para me deixar ver meu filho ou, por favor, responda ao meu advogado. .

“Nunca tive permissão de ver uma foto dessas crianças até este momento, apesar da situação estar destruindo totalmente minha família.”

Grimes explicou mais tarde, dias depois, que ela havia falado com Zilis para acalmar o assunto.

“Finalmente falei longamente com Shivon, o que já deveria ter acontecido há muito tempo. Isso não foi culpa dela, por favor, não fique com raiva dela!”, Escreveu ela.

“Nós nos respeitamos muito e estamos entusiasmados em nos tornarmos amigos e em fazer com que as crianças cresçam juntas.”