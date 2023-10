Em busca de trabalho temporário? Descubra os setores que mais contratam e consiga uma renda extra!

O trabalho temporário é uma chance para conseguir renda extra. Por conta disso, separamos algumas informações e esclarecimentos sobre os cargos.

Confira.

Lista de trabalhos temporários e oportunidades

Se você está pensando em dar um impulso na sua renda no final do ano, você não está sozinho! Muitas pessoas buscam maneiras de ganhar um dinheiro extra para ajudar nas despesas, fazer aquela viagem tão desejada ou comprar presentes especiais.

Uma opção popular é a busca por trabalhos temporários, que costumam crescer nessa época. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) estima que, em 2023, serão criadas cerca de 470 mil vagas de emprego temporário no Brasil, um aumento de 5% em relação ao ano anterior.

Agora, você deve estar se perguntando: em quais setores existem mais oportunidades de trabalho temporário? Os campeões nesse quesito são:

Comércio

Lojas de roupas, calçados, eletrodomésticos, supermercados e farmácias são alguns exemplos de estabelecimentos comerciais que costumam reforçar o quadro de funcionários no final do ano, principalmente para atender ao aumento das vendas no Natal.

As principais funções temporárias incluem vendedores, caixas, estoquistas e repositores.

Indústria



A produção industrial também cresce no final do ano, seja para abastecer o mercado interno ou para atender à demanda de exportação.

Os segmentos industriais mais ativos incluem alimentos, bebidas, brinquedos, cosméticos e eletrônicos.

Além disso, é importante entender os seus direitos e deveres como trabalhador temporário. Você tem direito a férias proporcionais, remuneração equivalente à dos funcionários efetivos que desempenham a mesma função, 13º salário proporcional, contribuição ao INSS e uma jornada de trabalho e descanso semelhantes à dos funcionários permanentes.

Além disso, pode ser elegível para receber vale-transporte, vale-refeição ou alimentação. No entanto, é essencial estar ciente das políticas e regulamentos da empresa empregadora.

Veja mais trabalho temporário

Trabalhar temporariamente pode ser uma maneira gratificante de ganhar um dinheiro extra durante as festas de fim de ano.

Outro setor que não fica para trás é o de serviços, que abrange uma ampla gama de atividades, desde hotelaria, turismo, transporte e alimentação até limpeza, segurança e saúde. Com o aumento do fluxo de pessoas viajando e consumindo nessa época do ano, a demanda por profissionais nessas áreas também cresce.

No setor de serviços, as principais funções temporárias incluem:

Recepcionista : para hotéis e eventos.

: para hotéis e eventos. Garçom : para atender aos clientes em bares e restaurantes.

: para atender aos clientes em bares e restaurantes. Cozinheiro : para preparar pratos deliciosos em cozinhas movimentadas.

: para preparar pratos deliciosos em cozinhas movimentadas. Motorista : para garantir que as pessoas cheguem aos seus destinos com segurança.

: para garantir que as pessoas cheguem aos seus destinos com segurança. Copeiro : para auxiliar na preparação de bebidas e aperitivos.

: para auxiliar na preparação de bebidas e aperitivos. Auxiliar de limpeza: para manter os locais impecáveis e acolhedores.

É importante lembrar que o trabalho temporário pode ser uma ótima maneira de ganhar experiência, construir seu currículo e, claro, aumentar sua renda durante as festas.

Sobre direitos

Muitos se perguntam se quem tem trabalho temporário tem direito e deveres. Pois bem, veja a lista das informações e o que foi estabelecido por lei:

O contrato deve ter duração máxima de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, desde que haja motivo justificado.

O trabalhador temporário tem direito a receber salário equivalente ao dos empregados da mesma categoria na empresa tomadora dos serviços, além de férias proporcionais, 13º salário proporcional, FGTS, INSS e seguro contra acidentes de trabalho.

O trabalhador temporário não tem direito a aviso prévio, multa rescisória de 40% sobre o FGTS e seguro-desemprego.

O trabalhador temporário deve cumprir as normas internas da empresa tomadora dos serviços, bem como as orientações da empresa prestadora dos serviços.

O trabalhador temporário pode ser efetivado pela empresa tomadora dos serviços ao final do contrato, desde que haja vaga disponível e interesse mútuo.

Dicas

Veja algumas dicas:

Evolua seu Currículo: Comece dando um toque de destaque ao seu currículo. Adicione seus dados pessoais, formação acadêmica e realce as experiências profissionais que mais se encaixam com a vaga dos seus sonhos. Seja específico, detalhando suas conquistas em cada posição.

Investigue a Empresa: Faça um mergulho profundo na pesquisa da empresa antes de qualquer entrevista. Conhecer a cultura e os desafios da organização mostra que você está genuinamente interessado e também te ajuda a formular perguntas relevantes.

Mostre seu Interesse e Atitude: Nas entrevistas, destaque seu desejo de fazer parte da equipe e sua disposição para aprender e se adaptar. Seja otimista e demonstre como suas habilidades podem alavancar o sucesso da empresa.

Seja Pontual e Confiável: A pontualidade é uma virtude. Chegue no horário marcado para entrevistas e não atrase para o trabalho. Cumpra prazos e seja confiável em suas tarefas e horários.