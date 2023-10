EMESCAM inicia aplicação das provas neste sábado (7)

A Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM) aplica neste fim de semana, dias 7 e 8 de outubro, as provas do Vestibular de Medicina 2024. Desse modo, os candidatos com inscrições homologadas serão avaliados neste sábado e domingo.

As oportunidades ofertadas neste Vestibular de Medicina são para ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. Podem concorrer às vagas os estudantes que têm o Ensino Médio completo ou que estão em vias de concluir essa etapa da educação formal.

Esse processo seletivo é a principal seleção da EMESCAM para o curso de Medicina. Veja a seguir como será a aplicação das provas, que, de acordo com o edital, acontecerá em duas etapas!

Provas aplicadas em fase única

Para fins de classificação dos inscritos, a Fundep, banca organizadora responsável pelo processo seletivo aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio em apenas uma fase, mas em duas etapas.

De acordo com o cronograma, as provas da 1ª fase acontecerão em 7 de outubro. Neste sábado, a aplicação acontecerá no período da tarde, das 14h às 18h (horário de Brasília).

Conforme estabelecido no edital, a 1ª fase constará de uma prova objetiva sobre assuntos das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Química, Física, Biologia e Atualidades.



Já a aplicação da 2ª etapa está marcada para o dia 8 de outubro de 2023, próximo domingo. As provas dessa 2ª etapa serão pela manhã, no período das 9h as 13h. A avaliação da 2ª etapa contará com questões discursivas sobre as disciplinas de Química e Biologia e com uma Prova de Redação em Língua Portuguesa.

Na prova de redação, a EMESCAM apresentará a proposta de escrita sobre um determinado tema. Os candidatos deverão escrever um texto no gênero solicitado sobre o tema proposto.

Orientações para as provas

Conforme as orientações da EMESCAM, nos dias de prova, os candidatos deverão chegar aos locais de aplicação do exame com antecedência mínima de uma hora. A instituição não permitirá o acesso de candidatos após o horário de fechamento dos portões.

No primeiro dia de prova, a abertura dos portões está prevista para às 13h, enquanto no segundo dia a abertura acontecerá às 8h, impreterivelmente.

Para ter acesso aos locais de prova, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, é obrigatório levar caneta esferográfica fabricada em material transparente.





Oferta de vagas

De acordo com o edital, a oferta total da EMESCAM é de 100 (cem) vagas para o curso de Medicina (período integral). Ofertado de forma presencial, o curso de Medicina conta com duração mínima de 12 semestres.

A seleção visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre de 2024. Não há seleção de estudantes em sistema de cotas.

Resultados

A divulgação dos gabaritos da prova objetiva será liberado na próxima segunda-feira, dia 9 de outubro.

Já a divulgação do resultado final do Vestibular de Medicina 2024, com a lista dos nomes dos classificados para as vagas em 1ª chamada, está marcada para o dia 26 de outubro de 2023. Caso haja vagas não preenchidas, a EMESCAM poderá realizar novas convocações.

Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 27, 30 e 31 de outubro. Para realizar o registro acadêmico, é necessário apresentar na Secretaria Acadêmica da EMESCAM todos os documentos listados no edital .

Entre os documentos, a EMESCAM solicita o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente e o respectivo histórico escolar, além de documentos de identificação dos candidatos como RG e CPF.

Para mais informações, confira o edital do Vestibular de Medicina na íntegra.

