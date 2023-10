Emily Blunt pede desculpas por chamar a garçonete de ‘enorme’ há 11 anos

Emily Blunt está se desculpando por insultar uma garçonete anônima na TV há mais de uma década – isso depois que a mídia social ressurgiu um clipe dela zombando do peso da mulher.

A atriz fez um mea culpa a todo vapor Revista Pessoas – reconhecendo um clipe de uma aparição que ela fez no ‘Jonathan Ross Show’ em 2012… quando ela estava divulgando “Looper” e conversando com o apresentador.

A certa altura, Ross brinca sobre os americanos serem “enormes” no Chili’s… citando o tamanho dos hambúrgueres que eles servem/comem. Emily ri e acrescenta sua própria anedota – dizendo que o servidor do Chili’s que estava esperando por ela durante as filmagens de “Looper” era, de fato, enorme.