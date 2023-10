Empresa anuncia 127 vagas de emprego para vários cargos; Confira!

As vagas de emprego estãp abertas. Atualmente novas 127 chances estão na praça e os interessados precisam se atentar no prazo de inscrição.

As oportunidades são para Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal.

Sobre as vagas de emprego

As chances são do Grupo Trigo.

A empresa está com um total de 127 vagas em aberto, que abrangem uma variedade de posições, desde estágio em SEO até a função de sushiman. Dentre essas oportunidades, 26 estão localizadas no Rio de Janeiro (RJ), uma em São Paulo (SP) e 100 em Brasília (DF).

Para as vagas relacionadas às áreas operacionais, a empresa oferece salários competitivos de mercado, além de uma gama de benefícios, incluindo vale-transporte com desconto de 6%, refeições no local, acesso ao Gympass, associação ao Chefs Club, suporte psicológico fornecido pela Vittude e oportunidades de crescimento profissional.

Além disso, as demais vagas também incluem benefícios como vale-alimentação/refeição e participação nos Lucros e Resultados (PLR).

No caso dos estagiários, além de todos esses benefícios, eles recebem uma bolsa-auxílio e têm a oportunidade de participar de um Programa de Estágio que visa incentivar o desenvolvimento de futuros líderes. Portanto, a empresa oferece um pacote completo de vantagens para os candidatos que desejam fazer parte da equipe.

Cargos vagas de emprego



Veja a seguir os cargos de acordo com os municípios:

Vagas no Grupo Trigo

1 vaga de Redator de Conteúdo (RJ)

1 vaga de Redator de Performance (RJ)

1 vaga de estágio em Expansão (RJ)

1 vaga de Estágio em Consultoria Financeira (RJ)

1 vaga de Estágio CRM e Fidelidade (SP)

1 vaga de Estágio em Jornada do Cliente (RJ)

1 vaga de Estágio em Atração e Seleção (RJ)

Vagas na fábrica (Volta Redonda – RJ)

1 vaga de Auxiliar de Serviços Gerais

1 vaga de Estagiário de Produção

1 vaga de Jovem Aprendiz

1 vaga de Analista de Desenvolvimento Operacional

1 vaga de Operador de Produção

Vagas no Gurumê (RJ)

1 vaga de Estágio em BP

2 vagas de Auxiliar de Serviços Gerais – Cozinha

1 vaga de Auxiliar de Serviços Gerais – Salão

1 vaga de Hostess (Recepção)

1 vaga de Jovem Aprendiz CX

4?vagas de Jovem Aprendiz Salão

3 vagas exclusivas PCD

Vagas no Gurumê (Brasília)

1 vaga de Restauranteur

1 vaga de Maître

17 vagas de Ajudante de Cozinha/Cozinheiro

5 vagas de Auxiliar de Serviços Gerais – Cozinha

28 vagas de Ajudante de Sushiman/Sushiman

43 vagas de Cumim/Garçom

5 vagas de Auxiliar de Serviços Gerais – Salão

Vagas no 2V Deli & Conveniência

1 vaga de Estágio de Produção (RJ)

Ações e vagas inclusivas

O Grupo Trigo reforça seu compromisso inabalável com a diversidade e equidade em todas as suas oportunidades de emprego. Para garantir isso, todas as vagas são inclusivas, e algumas delas são especialmente reservadas para pessoas com deficiência.

As iniciativas voltadas para a inclusão, integração e desenvolvimento fazem parte de um objetivo mais amplo e significativo: incluir um número superior ao que é exigido pelo governo de pessoas com deficiência em todas as áreas do Grupo.

Essa abordagem demonstra o comprometimento da empresa em promover uma força de trabalho diversificada e igualitária, onde cada indivíduo tem a oportunidade de contribuir e crescer, independentemente de suas características pessoais.

Como se inscrever nestas vagas de emprego

Os interessados poderão se inscrever por meio dos links: https://grupotrigo.gupy.io (Grupo Trigo – escritório, fábrica e banco de talentos) e https://gurume.gupy.io (Gurumê).

É importante destacar que há um total de 127 vagas disponíveis, abrangendo uma ampla gama de posições, desde estágio em SEO até a função de sushiman. Dessas vagas, 26 estão localizadas no Rio de Janeiro (RJ), uma em São Paulo (SP) e 100 em Brasília (DF).