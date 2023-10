Empresa anuncia oportunidades com salários de R$ 7,5 MIL em vários cargos

Não perca esta chance! Vagas de emprego com ótimos salários estão abertas. Contudo, hoje, 25 de outubro, quarta-feira, é o último dia para se inscrever.

Confira!

Vagas de emprego

O programa de trainee da Johnson & Johnson é uma excelente oportunidade para os jovens que desejam dar um grande impulso em suas carreiras na área de tecnologia.

Além de receber um salário atrativo e uma ampla gama de benefícios, os trainees também terão a chance de se envolver em projetos desafiadores e impactantes na empresa.

A Johnson & Johnson é uma das líderes globais em saúde e bem-estar, e fazer parte da equipe é uma oportunidade de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. O foco na cultura e na rede de contatos da empresa proporciona um ambiente de trabalho colaborativo e enriquecedor, onde os trainees podem aprender e crescer.

Com a dimensão global do programa, os trainees também terão a oportunidade de trabalhar em projetos e colaborar com equipes em todo o mundo, o que enriquece ainda mais a experiência deles.

A flexibilidade de trabalho, incluindo a opção de trabalho remoto, permite um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional.

Se você é um talento jovem com paixão pela tecnologia e deseja fazer a diferença no mundo, o programa de trainee da Johnson & Johnson pode ser o trampolim perfeito para uma carreira brilhante.



Não perca a chance de se candidatar nestas vagas de emprego e fazer parte desta empresa.

Como se inscrever nas Vagas de emprego

Os interessados deverão se cadastrar até hoje, dia 25 de outubro, acessando o link de inscrição no site da Johnson & Johnson.

O processo seletivo para o programa de trainee da Johnson & Johnson é abrangente e projetado para identificar os candidatos mais talentosos e dedicados.

Fases

As etapas, que incluem:

inscrição, testes online, dinâmicas de grupo e entrevistas individuais com líderes da empresa, visam garantir que os selecionados sejam os mais adequados para as oportunidades oferecidas.

Com início programado para fevereiro do próximo ano, o programa oferece uma jornada emocionante para os jovens talentos que desejam uma carreira de sucesso na área de tecnologia.

Não perca a oportunidade de fazer parte dessa empresa líder, contribuir para o bem-estar global e desenvolver suas habilidades em um ambiente estimulante e colaborativo.

Se você se encaixa nos requisitos, não hesite em se inscrever e fazer parte da família Johnson & Johnson.

Outras vagas de emprego

A Solar Coca-Cola, uma das principais fabricantes do Sistema Coca-Cola no Brasil, está com boas notícias para quem busca oportunidades de emprego.

A empresa lançou um processo seletivo que oferece um total de 735 vagas para regiões estratégicas do país, incluindo o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essas vagas são parte do “Plano Verão 2023”, um programa anual de contratações temporárias que visa reforçar a operação da empresa durante os meses mais quentes do ano, até dezembro. As vagas oferecidas no âmbito do Plano Verão da Coca-Cola estão distribuídas em 16 estados onde a empresa atua. Chances e oportunidades Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se cargos como auxiliar de entrega, auxiliar de expedição, motorista de entrega, promotor de vendas, e outros. Os contratados terão a oportunidade de trabalhar por um período de 30 a 90 dias, com a possibilidade de efetivação. Esta é uma excelente oportunidade para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, especialmente nas regiões abrangidas pela Solar Coca-Cola. Portanto, se você está em busca de uma chance de emprego temporário e deseja contribuir para uma das maiores empresas de bebidas do Brasil, fique atento às vagas disponíveis e aproveite essa oportunidade de fazer parte da equipe da Coca-Cola. Quem pode participar destas vagas? No processo seletivo da Coca-Cola, existem requisitos específicos para cada cargo. Para os candidatos interessados na posição de motorista, é necessário atender aos seguintes requisitos: Ensino médio completo.

Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D.

Ter experiência prévia na função de motorista. No entanto, se você estiver interessado nas vagas de auxiliar de entrega e auxiliar de expedição, os requisitos são mais acessíveis: Ensino fundamental completo. Além disso, é importante observar que, para participar do processo seletivo, todos os candidatos devem ser maiores de 18 anos. Portanto, se você atende a esses requisitos e deseja fazer parte da equipe da Coca-Cola durante o Plano Verão, não perca a oportunidade de se candidatar. São vagas que oferecem uma chance de contribuir com uma das maiores empresas de bebidas do Brasil e adquirir experiência no mercado de trabalho. Como se inscrever nas vagas? Os interessados deverão se inscrever na plataforma Gupy: https://solarcocacola.gupy.io. Para mais informações sobre estas e outras vagas, é preciso acessar o site: www.solarbr.com.br/trabalhe-conosco.